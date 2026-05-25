Empleados de comercio junio 2026: cuánto cobrará cada categoría tras el nuevo aumento

Los empleados de comercio junio 2026 comenzaron a percibir los nuevos salarios definidos en el último acuerdo paritario firmado. El entendimiento, alcanzado el 26 de marzo de 2026 en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, estableció un incremento salarial del 5% aplicado en tres tramos y sumas no remunerativas adicionales.

La actualización impacta sobre los salarios básicos de todas las categorías del sector mercantil y se calcula tomando como referencia las escalas vigentes de marzo de 2026 más las sumas no remunerativas que ya estaban en curso. De esta manera, el incremento se abonó de forma escalonada: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% desde junio.

Además del aumento porcentual, las partes acordaron una suma fija no remunerativa de $20.000 mensuales para abril, mayo y junio. Este monto se adiciona a los $100.000 no remunerativos que ya venían percibiendo los trabajadores y que continuarán vigentes hasta junio inclusive.

Nuevas escalas salariales para junio

Con la última actualización del 1,5% aplicada en junio, los salarios básicos iniciales para las principales categorías de empleados de comercio quedaron por encima del millón doscientos mil pesos. En el caso del sector Maestranza, la categoría A pasó a percibir aproximadamente $1.216.895, mientras que la categoría B alcanzó los $1.220.059 y la categoría C llegó a $1.231.145.

Dentro del área Administrativos, la categoría A quedó en torno a $1.228.772 y la categoría F, la más alta del segmento, alcanzó los $1.281.833. En tanto, las categorías intermedias se ubicaron entre los $1.233.527 y los $1.264.410, según la función y antigüedad correspondiente.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, los trabajadores comprendidos en la rama Vendedores también registraron mejoras salariales. La categoría A pasó a cobrar $1.232.731, la categoría B llegó a $1.256.494, mientras que las categorías C y D alcanzaron los $1.264.410 y $1.281.833 respectivamente.

Cómo impactan las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la continuidad de las sumas no remunerativas ya vigentes. El entendimiento prorrogó el pago de los adicionales de $40.000 y $60.000 hasta junio de 2026. Estos conceptos se mantienen bajo la misma modalidad y recién serán incorporados al salario básico en julio, precisó Iprofesional.

Foto: Archivo Elonce.

A esas cifras se sumó el nuevo refuerzo de $20.000 mensuales, acordado como mecanismo de recomposición salarial frente al contexto inflacionario. Aunque también tiene carácter no remunerativo, este adicional será incorporado al básico a partir de julio junto con los otros montos extraordinarios pactados previamente.

De esta manera, durante abril, mayo y junio los trabajadores de comercio perciben un total de $120.000 no remunerativos adicionales. Según se detalló en el acuerdo, estas sumas son tenidas en cuenta para el cálculo de conceptos como presentismo, antigüedad, vacaciones, horas extras, aguinaldo e indemnizaciones por despido sin causa.