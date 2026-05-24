Cambios en zonas frías: quiénes perderían subsidios al gas, cómo quedaría el mapa y las tarifas

Los cambios en zonas frías se aprobó en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno nacional impulsó una reforma al esquema de subsidios al gas con el objetivo de reducir el costo fiscal y focalizar la asistencia únicamente en hogares considerados vulnerables.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas energéticas promovidas por el Poder Ejecutivo, que además contempla modificaciones tarifarias, mecanismos para regularizar deudas del Mercado Eléctrico Mayorista y cambios en regímenes vinculados al sector hidrocarburífero.

El debate se produjo luego de los cuestionamientos oficiales a la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637. Según el Gobierno, aquella expansión territorial desnaturalizó el esquema original y provocó un fuerte incremento de subsidios cruzados financiados por usuarios del resto del país.

Quiénes conservarán el beneficio y quiénes podrían perderlo

El proyecto mantiene el beneficio histórico para usuarios ubicados en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. En esas zonas continuará vigente una bonificación sobre el precio del gas natural y el gas propano distribuido por redes.

Sin embargo, la reforma introduce cambios para quienes fueron incorporados al régimen tras la ampliación de 2021. Según la propuesta oficial, esos hogares solo podrán acceder al subsidio adicional si se encuentran registrados dentro del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025.

Cómo quedaría el mapa de zonas frías.

El nuevo esquema combinará dos variables: la ubicación geográfica y la situación socioeconómica de cada hogar. El texto establece que podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de beneficiarios con Certificado ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad incluidas en el SEF.

El Gobierno busca reducir subsidios y déficit fiscal

En los fundamentos enviados al Congreso, el Gobierno sostuvo que el sistema actual dejó de ser sustentable debido a la ampliación territorial realizada en 2021. Según explicó, el recargo del 7,5% sobre las tarifas ya no alcanza para financiar el régimen y obliga a realizar aportes adicionales desde el Tesoro Nacional.

Además, el proyecto modifica la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora la bonificación se aplicaba sobre la tarifa completa, incluyendo transporte y distribución. La nueva propuesta limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El oficialismo también advirtió que la falta de financiamiento generó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas, situación que busca corregir con el nuevo esquema tarifario.

Qué impacto podrían tener las nuevas tarifas

Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea alertó que los mayores aumentos recaerían sobre usuarios incorporados por la ampliación de zonas frías que no logren ingresar al sistema focalizado de subsidios.

Según las simulaciones difundidas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca podría enfrentar subas cercanas al 100% en su factura mensual de gas si pierde el beneficio vigente. En cambio, quienes mantengan el subsidio tendrían incrementos menores, aunque superiores a los actuales por el nuevo cálculo tarifario.

El proyecto también incluye medidas para regularizar deudas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA, además de prorrogar beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045, publicó Ámbito. Desde IERAL recomendaron aplicar una transición gradual para evitar fuertes impactos sobre los hogares y amortiguar posibles subas bruscas en las tarifas energéticas.