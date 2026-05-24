Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $500.000 en un período de 30 días

Los bancos mantienen tasas cercanas al 17% anual para plazos fijos tradicionales. La diferencia entre operaciones presenciales y digitales impacta en el rendimiento final del ahorro.
El plazo fijo de $500.000 continúa siendo una de las consultas más frecuentes entre pequeños y medianos ahorristas que buscan preservar sus pesos en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad financiera. En mayo, los bancos argentinos mantienen tasas cercanas al 17% anual para depósitos tradicionales a 30 días.
Actualmente, las entidades financieras ofrecen diferencias entre las tasas para operaciones realizadas en sucursal y aquellas efectuadas de manera digital mediante home banking o aplicaciones móviles. La estrategia apunta a fomentar el uso de canales electrónicos y reducir costos operativos.
En el caso del Banco Nación, la Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos constituidos de manera presencial se ubica en torno al 17%, mientras que las operaciones digitales alcanzan aproximadamente el 17,5% anual.
Cuánto dinero se gana en 30 días
Tomando como referencia la tasa presencial del Banco Nación, un plazo fijo tradicional de $500.000 a 30 días genera una renta de $6.986,30. De esa manera, al finalizar el período pactado el ahorrista recibe un total de $506.986,30.
En cambio, si la inversión se constituye a través de home banking o aplicaciones digitales, la tasa asciende al 17,5% anual. Bajo ese esquema, el rendimiento estimado para el mismo capital alcanza los $7.191,78 en apenas un mes.
Así, el monto final recibido por el cliente al vencimiento del plazo fijo llega a $507.191,78. La diferencia responde a políticas implementadas por las entidades financieras para incentivar la operatoria online y disminuir la atención presencial en sucursales.
La previsibilidad sigue siendo la principal ventaja
Uno de los factores que sostiene la popularidad del plazo fijo tradicional es la previsibilidad. A diferencia de instrumentos más volátiles, como acciones, bonos o criptomonedas, el ahorrista conoce desde el inicio cuánto dinero recibirá al finalizar el período.
Además, el rendimiento queda garantizado desde el momento en que se constituye la operación. Eso significa que, aunque durante esos 30 días cambien las tasas de interés o la inflación, la ganancia pactada no se modifica.
Sin embargo, especialistas financieros remarcan que antes de invertir conviene analizar el contexto inflacionario. Si la inflación mensual supera el rendimiento obtenido, el poder adquisitivo del dinero puede deteriorarse pese a la rentabilidad nominal generada por el depósito.
Qué aspectos conviene analizar antes de invertir
Otro elemento importante es la Tasa Efectiva Anual (TEA), especialmente para quienes proyectan renovar automáticamente el plazo fijo cada mes. La TEA contempla la capitalización de intereses y permite medir con mayor precisión el rendimiento acumulado a lo largo de un año completo.
También resulta clave comparar las tasas ofrecidas por distintas entidades financieras. Desde la implementación del sistema de plazo fijo electrónico, los usuarios pueden invertir en bancos donde no poseen cuenta bancaria, lo que amplió significativamente la competencia entre entidades públicas, privadas y digitales.
El Banco Central de la República Argentina publica diariamente las tasas que ofrecen los bancos del sistema financiero, herramienta que permite identificar cuáles son las entidades que pagan mejores rendimientos antes de realizar la inversión.
Liquidez, riesgos y alternativas al plazo fijo tradicional
Los especialistas también recomiendan prestar atención a la liquidez. El plazo fijo tradicional inmoviliza el dinero durante todo el período pactado y no permite retirar los fondos antes del vencimiento sin perder intereses o enfrentar penalidades.
Por esa razón, sugieren invertir únicamente dinero que no será necesario utilizar en el corto plazo. La previsibilidad del instrumento continúa siendo valorada, aunque existen alternativas que pueden ofrecer mayores rendimientos en determinados contextos económicos.
Entre esas opciones aparecen los plazos fijos UVA, que ajustan el capital según la inflación y suelen resultar más atractivos cuando los precios muestran subas sostenidas. Sin embargo, esos instrumentos poseen plazos mínimos más largos y condiciones diferentes respecto del esquema tradicional.