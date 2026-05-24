Sofi Drei emocionó con una versión litoraleña del Himno Nacional Argentino en la Gala Patria

Sofi Drei Himno Nacional Argentino fue uno de los momentos más destacados de la Gala Patria realizada este domingo por la noche en el Teatro 3 de Febrero. Elonce transmitió el evento artístico organizado por la Municipalidad de Paraná en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

La celebración reunió sobre el escenario a la Compañía de Danza Quimera, la Orquesta Escuela de Tango de la UADER y distintas intervenciones actorales protagonizadas por Fabio Bonell, Julián Vázquez y Ezequiel Caridad.

Sofi Drei interpretó el Himno Nacional Argentino en la Gala Patria

El cierre de la gala estuvo marcado por la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Sofi Drei, quien presentó una animada versión litoraleña que fue acompañada con respeto y emoción por el público presente.

Una artista entrerriana con crecimiento nacional

Durante la interpretación del Himno, los asistentes se pusieron de pie para honrar la fecha patria y acompañaron con aplausos a la joven cantante oriunda del departamento Paraná.

Sofi Drei viene consolidando su carrera musical con composiciones propias como “La Canoa”, “No Podemos Así” y “A la Abuela Emilia”. Además, mantiene una importante presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde comparte repertorios de autoría propia y versiones de diferentes canciones.

La artista entrerriana también había participado en los festejos por el aniversario de Paraná en 2025 y tuvo una destacada presentación en el tradicional Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, donde recibió una cálida respuesta del público.