Lanzaron vasos coleccionables del Mundial 2026: cómo participar y dónde conseguirlos en Paraná

Los vasos futboleros son furor en redes sociales y pueden adquirirse de una forma simple

El clima mundialista ya empieza a sentirse y las promociones especiales no tardaron en aparecer. En este caso, Coca-Cola volvió a apostar por una de sus campañas más populares: las tapitas doradas, que este año llegan con vasos coleccionables del Mundial 2026 como gran atractivo.

La propuesta apunta tanto a fanáticos del fútbol como a coleccionistas, con un combo que promete convertirse en uno de los objetos más buscados durante la competencia.

Lo que incluye el canje

La mecánica es simple: al presentar dos tapitas doradas de productos participantes y abonar $2.000, los consumidores reciben:

- Un vaso coleccionable edición Mundial 2026

- Una bebida Coca-Cola Zero 600 ml sin cargo

Se trata de una opción atractiva para quienes buscan acompañar los partidos con merchandising temático.

Los productos que participan

La promoción incluye una amplia variedad de bebidas de la compañía, entre ellas:

- Coca-Cola (original y Zero)

- Sprite (regular y Zero)

-Fanta Schweppes

Las botellas válidas son de 500 ml, 600 ml y también las retornables de 2 litros. Es clave verificar que las tapas sean doradas, ya que solo esas forman parte de la promoción.

Hasta cuándo y dónde canjear en Paraná y en Santa Fe

El canje puede realizarse en kioscos y comercios adheridos que exhiban el material oficial de la campaña. En muchos casos, también está disponible en supermercados con atención al cliente. En Paraná pueden adquirirse en el comercio ubicado en Urquiza 1019, de acuerdo a la información difundida por el sitio oficial de Coca Cola Argentina.

En Santa Fe pueden adquirirse en 25 de Mayo 3398.

La promoción estará vigente hasta el 18 de julio de 2026 o hasta agotar stock. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, la demanda es alta y los vasos pueden agotarse rápidamente.

Por eso, la recomendación es no acumular tapitas durante demasiado tiempo y acercarse cuanto antes a un punto de canje para asegurarse el producto.