Alertan por el avance de peces carpas asiáticas invasoras en el río Uruguay

Organismos ambientales advirtieron sobre el crecimiento de carpas asiáticas en el río Uruguay y el impacto que podrían generar sobre especies autóctonas y pescadores.
Los ecosistemas acuáticos de Sudamérica enfrentan una amenaza silenciosa pero cada vez más visible. En el río Uruguay, una de las cuencas más emblemáticas del continente, se multiplican las capturas de carpas asiáticas, especies originarias de China que alteran el equilibrio natural y ponen en riesgo a peces autóctonos.
La situación encendió las alarmas de organismos ambientales y pescadores de la región. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) confirmó que durante 2025 aumentó significativamente la presencia de estas especies en distintos sectores del río, especialmente en el tramo medio e inferior.
Las especies detectadas con mayor frecuencia son la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis), ambas consideradas altamente invasoras debido a su capacidad de adaptación y reproducción.
Cómo llegaron las carpas asiáticas al río Uruguay
Estas especies fueron introducidas originalmente en distintos países con fines productivos. Se utilizaron para acuicultura, control biológico de algas y también para actividades recreativas vinculadas a la pesca deportiva.
Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos ejemplares escaparon de ambientes controlados y comenzaron a colonizar ríos y lagunas naturales. Su rápida expansión genera preocupación porque compiten directamente con especies nativas por alimento y espacio. Además, especialistas advierten que las carpas asiáticas consumen grandes cantidades de plancton, un recurso clave para numerosas especies autóctonas y para el equilibrio de toda la cadena alimenticia.
El impacto ambiental que preocupa a científicos y pescadores
La invasión de estas carpas no solo afecta la biodiversidad. También puede tener consecuencias económicas sobre comunidades que viven de la pesca artesanal y deportiva. En distintos sectores del río Uruguay ya se registraron capturas frecuentes por parte de pescadores deportivos, algo que años atrás era excepcional, indica el sitio WeekEnd. Desde CARU solicitaron que, ante la captura de ejemplares, los pescadores no los devuelvan al agua y reporten el hallazgo para contribuir con el monitoreo científico.
Los expertos consideran que el avance de estas especies podría modificar profundamente el ecosistema si no se aplican medidas de control efectivas.
Las medidas para frenar la invasión
Entre las alternativas que analizan organismos ambientales y científicos aparecen métodos que ya se aplican en otros países afectados por la carpa asiática.
Una de las estrategias más llamativas es la instalación de barreras eléctricas en sectores estratégicos de ríos y canales. Estos sistemas generan campos eléctricos controlados que impiden el desplazamiento de los peces invasores hacia áreas sensibles. Además, el plan podría ser una pesca intensiva y comercial para reducir la población, la promoción del consumo humano, controles biológicos selectivos para limitar su reproducción, modificación del hábitat en zonas críticas y torneos de pesca deportiva orientados a extraer ejemplares adultos. El objetivo es disminuir la expansión de estas especies antes de que el impacto ambiental sea irreversible.