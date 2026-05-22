Meningitis: alertan por aumento de casos y caída de la vacunación en Argentina

La meningitis genera preocupación en Argentina por el aumento de casos registrados en 2026 y la baja en las coberturas de vacunación, lo que enciende alertas sanitarias por posibles complicaciones graves.
La meningitis volvió a instalarse como una preocupación sanitaria en Argentina tras registrarse un aumento de casos durante 2026. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya se contabilizaron 172 infecciones, una cifra superior a la mediana histórica, lo que llevó a especialistas a advertir sobre la necesidad de reforzar la vacunación y la prevención.
La meningitis es una enfermedad inflamatoria que afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más graves y pueden evolucionar rápidamente, dejando secuelas permanentes o incluso provocando la muerte.
En paralelo al aumento de casos, la provincia de Salta confirmó recientemente ocho contagios de distintas etiologías, lo que reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el país. El escenario encendió alarmas entre especialistas debido a la combinación de mayor circulación de bacterias y descenso en las coberturas de vacunación.
Preocupación por la baja vacunación
Los expertos señalan que la disminución en la vacunación es uno de los factores clave detrás del aumento de casos de meningitis. Enfermedades como las provocadas por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis dependen en gran medida de la inmunización para su control.
El infectólogo pediatra Enrique Casanueva advirtió que la circulación de estos agentes no desaparece aunque los casos visibles disminuyan. “El hecho de que una enfermedad no aparezca con frecuencia no quiere decir que el microbio que la produce no esté más entre nosotros”, explicó.
Además, el especialista señaló un punto crítico: la falta de una vacuna incluida en el Calendario Nacional contra el meningococo B, serogrupo responsable de la mayoría de las infecciones invasivas en menores de un año en el país.
En ese sentido, Casanueva remarcó que entre 2022 y 2024 este tipo de meningococo representó el 95% de los casos invasivos en lactantes, lo que refuerza la necesidad de estrategias de prevención más amplias.
Síntomas y detección temprana
Uno de los principales desafíos de la meningitis es su detección temprana, ya que los primeros síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o infecciones leves. Fiebre, dolor muscular, malestar general o diarrea pueden aparecer en las primeras horas, según publicó Mendoza Online.
A medida que la enfermedad progresa, pueden presentarse signos más específicos como rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso, vómitos, sensibilidad a la luz y alteraciones del estado mental, lo que requiere atención médica inmediata.
En bebés y recién nacidos, los síntomas suelen ser más inespecíficos, como irritabilidad, somnolencia o rechazo al alimento, lo que puede dificultar el diagnóstico precoz.