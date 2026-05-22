Se confirmó la lesión del Dibu Martínez en un dedo: el tiempo de recuperación y los partidos que se perdería

La Selección Argentina encendió las alarmas luego de confirmarse la lesión de Dibu Martínez, quien sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League. Pese al dolor, el arquero disputó los 90 minutos del encuentro en el que Aston Villa goleó 3-0 a Friburgo y se consagró campeón.

Tras el partido, el propio arquero marplatense reveló la situación. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó en una entrevista con ESPN.

Luego de los estudios médicos realizados en las últimas horas, se confirmó que el arquero campeón del mundo no necesitará intervención quirúrgica y afrontará una recuperación estimada de aproximadamente 20 días.

Dibu Martínez apunta a llegar al Mundial 2026

Según trascendió, el cuerpo médico de la Selección Argentina mantiene tranquilidad respecto a la evolución del futbolista, ya que los plazos le permitirían llegar en condiciones al debut en el Mundial 2026.

Sin embargo, todo indica que Dibu Martínez no podrá participar de los amistosos preparatorios que la Albiceleste disputará en Estados Unidos durante junio.

El primero será frente a Honduras el próximo 6 de junio en el estadio Kyle Field, ubicado en Texas, mientras que el segundo compromiso será ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Una pieza clave para la Selección Argentina

La lesión genera preocupación debido a la importancia que el arquero ganó en la estructura del seleccionado argentino durante los últimos años. Desde la obtención de la Copa América 2021 hasta el título en el Mundial de Qatar 2022, Dibu Martínez se convirtió en uno de los referentes y líderes emocionales del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además de sus actuaciones decisivas en definiciones por penales, el marplatense fue una de las figuras en los títulos obtenidos por la Albiceleste durante el último lustro.

Pese a la lesión, el diagnóstico favorable y la ausencia de necesidad quirúrgica alimentan el optimismo en torno a su recuperación de cara a la máxima cita del fútbol mundial.

Argentina debutará el 16 de junio

La Selección Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut del equipo campeón del mundo será el próximo 16 de junio frente al conjunto argelino en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El objetivo del seleccionado nacional será defender el título conseguido en Qatar y volver a posicionarse como uno de los principales candidatos al campeonato.