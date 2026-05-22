Franco Colapinto avanzó a la SQ2 y largará desde la séptima fila en Canadá en la carrera Sprint

Franco Colapinto logró avanzar a la SQ2 en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá y partirá desde la séptima fila en Montreal tras una jornada marcada por problemas eléctricos en su Alpine.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 durante la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto argentino finalizó 13° en la tanda cronometrada disputada este viernes en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal y consiguió meterse entre los mejores de la SQ2, en una jornada compleja para el equipo Alpine.
El joven oriundo de Pilar tuvo que afrontar un inicio complicado luego de no poder girar en la única sesión de entrenamientos libres debido a un problema eléctrico en su monoplaza A526. La escudería francesa detectó una falla en el área eléctrica de la unidad de potencia y decidió reemplazar la batería para evitar mayores inconvenientes de cara a la clasificación Sprint.
Pese a las dificultades técnicas, Franco Colapinto mostró carácter y logró superar el primer corte clasificatorio. En la SQ1 se ubicó en el décimo puesto gracias a un sólido segundo intento que le permitió mantenerse en zona de clasificación.
Una clasificación marcada por los incidentes
La fortuna también jugó a favor del argentino durante la primera tanda. El accidente protagonizado por el español Fernando Alonso provocó una interrupción que terminó perjudicando a varios pilotos que venían mejorando sus tiempos, situación que favoreció indirectamente a Colapinto y le permitió asegurar su pase a la SQ2.
Ya en la segunda fase de la clasificación, el piloto de Alpine sorprendió en su primera vuelta rápida al ubicarse momentáneamente en el cuarto lugar. Sin embargo, con el correr de los minutos y la mejora de los tiempos del resto de los competidores, fue perdiendo posiciones progresivamente.
En su último intento, Franco Colapinto alcanzó el 12° lugar parcial, aunque finalmente cayó al 13° puesto cuando el español Carlos Sainz logró meterse dentro del top ten sobre el cierre de la sesión. El argentino terminó a 1s676 del mejor tiempo registrado por George Russell, quien dominó el corte con una vuelta de 1:13.026.
Expectativa para la carrera Sprint
Con este resultado, Franco Colapinto largará desde la séptima fila en la carrera Sprint que se disputará este sábado desde las 13 horas en Montreal. El argentino buscará avanzar posiciones y seguir sumando experiencia en una temporada que continúa consolidándolo dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.
The full #F1Sprint grid is set 🔐
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Desde Alpine reconocieron oficialmente los problemas sufridos por el monoplaza del argentino y calificaron el inconveniente eléctrico como “sospechoso”. Tras una exhaustiva revisión técnica, el equipo decidió no exigir el auto durante las prácticas y priorizó llegar en condiciones a la clasificación.