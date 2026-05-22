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Policiales Investigan millonario robo

Encapuchados hicieron un boquete, ingresaron a supermercado y se llevaron millones de pesos, dólares y cheques

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un supermercado de Urdinarrain tras romper el techo y el cielorraso. Investigan el robo de dinero en efectivo y cheques que estaban en la caja fuerte.

22 de Mayo de 2026
Robo en supermercado de Urdinarrain: se llevaron dinero y cheques.
Robo en supermercado de Urdinarrain: se llevaron dinero y cheques. Foto: (Cristal Urdi).

REDACCIÓN ELONCE

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un supermercado de Urdinarrain tras romper el techo y el cielorraso. Investigan el robo de dinero en efectivo y cheques que estaban en la caja fuerte.

El robo en supermercado de Urdinarrain quedó al descubierto durante la mañana de este viernes, luego de que delincuentes ingresaran por los techos y sustrajeran una importante suma de dinero en pesos, dólares y cheques. El hecho ocurrió en el Autoservicio Libertad, ubicado en el mismo edificio donde funciona la administración de la Cooperativa Agrícola de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.

 

Según trascendió, el golpe habría sido ejecutado por dos o más personas que actuaron de manera organizada y con conocimiento previo del lugar. Para ingresar, quitaron una chapa del techo, realizaron un boquete en el cielorraso de ladrillo y descendieron hacia uno de los depósitos del comercio.

 

Las primeras averiguaciones indicaron que los autores del robo tomaron distintas precauciones para evitar ser detectados por el sistema de seguridad y las cámaras instaladas en el local.

 

Un robo planificado

 

De acuerdo con la información difundida por CristalUrdi, los delincuentes ingresaron encapuchados y utilizaron un palo para mover cámaras y sensores. Además, en algunos sectores del supermercado avanzaron arrastrándose para evitar quedar registrados.

 

Pese a esas maniobras, parte de los movimientos quedaron almacenados en dispositivos vinculados al sistema de seguridad. Sin embargo, los propietarios no habrían advertido lo sucedido durante la madrugada.

 

Aunque oficialmente no se confirmó el monto robado, fuentes extraoficiales señalaron que se trataría de varios millones de pesos entre efectivo, dólares y cheques sustraídos del comercio.

 

Trabajos de Criminalística

 

En el lugar intervino personal de la Comisaría Urdinarrain bajo las directivas del subcomisario Hernán Céjas, segundo jefe de la dependencia. También trabajó el gabinete de Criminalística de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

 

Los investigadores realizaron pericias, levantamiento de rastros y análisis de registros fílmicos tanto del supermercado como de sectores cercanos para intentar identificar a los responsables del millonario robo.

Temas:

Urdinarrain Gualeguaychú millones millonario Robo
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