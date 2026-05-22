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Policiales Fatal siniestro vial en Gualeguay

Prisión condicional para la conductora que mató un motociclista tras un choque en Gualeguay

La Justicia de Gualeguay dictó prisión condicional e inhabilitación para conducir a la mujer que provocó el choque fatal donde murió Matteo Rothar.

22 de Mayo de 2026
Fatal accidente en Gualeguay.
Fatal accidente en Gualeguay. Foto: (Bomberos Voluntarios Gualeguay).

REDACCIÓN ELONCE

La Justicia de Gualeguay dictó prisión condicional e inhabilitación para conducir a la mujer que provocó el choque fatal donde murió Matteo Rothar.

La condena por choque fatal en Gualeguay quedó firme tras la homologación de un juicio abreviado contra la conductora de un utilitario que provocó la muerte del motociclista Matteo Rothar en octubre de 2025. El Tribunal de Juicio de Gualeguay sentenció a Silvina Barceló a dos años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos.

La mujer reconoció su responsabilidad en el hecho y fue condenada por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria. Además, deberá realizar un curso de reeducación vial como parte de las condiciones impuestas por la Justicia.

 

El siniestro ocurrió el 16 de octubre de 2025 en la intersección de avenida Illia y Echagüe, en Gualeguay. Ambos vehículos circulaban en sentido norte-sur: Matteo Rothar se desplazaba en motocicleta por el carril izquierdo, mientras que Barceló conducía un Peugeot Partner por el carril derecho.

 

Cómo ocurrió el choque fatal

 

De acuerdo a la investigación judicial, la conductora realizó una maniobra intempestiva hacia la izquierda sin accionar las luces de giro y sin contar con espejo retrovisor. Esa maniobra provocó el impacto contra la motocicleta que conducía el joven.

 

Como consecuencia del choque, Rothar sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná. Permaneció internado varias semanas hasta que falleció el 4 de diciembre de 2025.

 

La resolución judicial puso fin a la causa penal mediante un acuerdo de juicio abreviado aceptado por las partes.

Temas:

Gualeguay Choque fatal Homicidio Culposo
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