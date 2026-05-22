El hallazgo de un perro antinarcóticos destapó cocaína oculta en un camión cisterna

Más de 112 kilos de cocaína fueron hallados ocultos dentro de un camión cisterna durante un operativo realizado por Gendarmería Nacional en la provincia de Salta. El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 34 y terminó con el secuestro de la droga, del vehículo y la detención del conductor.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección “Control de Ruta 34” del Escuadrón 54 “Aguaray”, que realizaba controles vehiculares a la altura del kilómetro 1.466 cuando detuvo la marcha del transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Durante la inspección, los uniformados contaron con la colaboración del can antinarcóticos “Barak”, que reaccionó sobre la parte superior y lateral del camión cisterna ante la posible presencia de sustancias ilícitas.

El hallazgo de la droga

A partir de la señal realizada por el perro entrenado, los efectivos profundizaron la requisa del vehículo y revisaron la parte superior de la cisterna.

Según informó Gendarmería, al abrir una de las tapas de carga de combustible encontraron cuatro bolsas tipo arpilleras de color blanco ocultas en el interior.

Camión cisterna.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la inspección del contenido y contabilizó un total de 107 paquetes compactos.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que la sustancia hallada dentro del camión cisterna era cocaína, con un peso total de 112 kilos 970 gramos.

El conductor quedó detenido

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que ordenó el secuestro de la droga, del transporte utilizado y de otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, la Justicia dispuso la detención del conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad boliviana que quedó a disposición de la investigación judicial.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos que Gendarmería realiza habitualmente sobre corredores estratégicos del norte argentino para combatir el narcotráfico y otros delitos federales vinculados al transporte ilegal de sustancias.