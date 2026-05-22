Entre Ríos mejoró su calificación crediticia y quedó por encima de la nota soberana argentina

La provincia de Entre Ríos recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, que elevó la nota de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable. La decisión posicionó a la provincia por encima de la calificación soberana de Argentina, que actualmente se mantiene en “CCC+”.

Según se informó oficialmente, la calificadora internacional destacó principalmente la administración de la deuda pública provincial y una reciente operación financiera impulsada por el Gobierno entrerriano.

El informe de S&P señaló especialmente una operación por 300 millones de dólares que permitió reorganizar vencimientos, reducir pagos previstos para los próximos años y disminuir riesgos vinculados al refinanciamiento de deuda.

Qué factores tuvo en cuenta S&P

Desde el Gobierno provincial indicaron que la operación financiera resultó neutral en términos de endeudamiento, debido a que los fondos obtenidos fueron destinados mayormente a recomprar o refinanciar obligaciones ya existentes.

De acuerdo a lo informado, la estrategia permitió mejorar el perfil financiero de Entre Ríos sin incrementar el nivel de deuda pública provincial.

La mejora anunciada por S&P se sumó además a otra reciente actualización positiva realizada por FIX SCR, calificadora que también destacó la evolución financiera de la provincia.

En el comunicado difundido tras conocerse la decisión, desde la administración entrerriana señalaron que el cambio de nota representa un reconocimiento a una gestión “activa y responsable” de los compromisos financieros provinciales.

“Fortalece la posición financiera”, afirmaron

Desde el Gobierno de Entre Ríos remarcaron que la nueva calificación permitirá mejorar las condiciones de financiamiento y sostener políticas vinculadas al desarrollo provincial.

“Esta mejora fortalece la posición financiera de la Provincia y nos permite seguir trabajando para generar mejores condiciones de desarrollo para todos los entrerrianos”, expresaron oficialmente.

Además, señalaron que continuarán con una estrategia orientada a mantener la estabilidad financiera y mejorar la calidad del gasto público.

En ese marco, indicaron que el objetivo es avanzar en obras de infraestructura y servicios esenciales sin comprometer el equilibrio de las cuentas provinciales.