Las compras de argentinos en el exterior crecieron 135,9% interanual en abril

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier alcanzaron un nuevo máximo histórico en los pagos totalizados en el mes. El gasto en importaciones de particulares en el cuarto mes del año alcanzó los US$118 millones,
Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier alcanzaron un nuevo máximo histórico en los pagos totalizados en el mes, al crecer 135,9% interanual en abril, según detalló la consultora Analytica en base a datos del INDEC.
El reporte, al que accedió Noticias Argentinas, reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el cuarto mes del año alcanzó los US$118 millones, superando por US$15 millones la marca de marzo (US$103 millones).
Al analizar la cifra alcanzada durante abril, desde Analytica remarcaron que se trata de “un nuevo máximo histórico”, superando el récord previo de US$105 millones registrado en diciembre de 2025.
En el acumulado del primer cuatrimestre, las importaciones sumaron US$402 millones, un aumento del 123,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es casi la mitad de la suma alcanzada durante todo el año pasado, cuando las compras totalizaron US$894 millones.
El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y la consultora indicó que “aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el mes fue la tercer categoría más relevante en el análisis a 8 dígitos según la nomenclatura del Mercosur”.
Asimismo, al analizar este comportamiento, sostuvo que “con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo, siete meses consecutivos de retroceso, y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales”, haciendo referencia a los canales de compras al exterior como Shein o Temu.
Actualmente, el peso máximo de los paquetes o piezas postales para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo con lo dispuesto a principios de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Requisitos para las compras
El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos. El valor máximo para cada envío es de US$3.000.No hay tope de envíos por courier.
Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.
Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA. Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.