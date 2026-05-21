“Estamos muy felices por este nuevo millonario en Concordia”, dijo agenciera que vendió Quini 6

Un apostador de Concordia se convirtió en millonario al acertar los números de La Segunda y hacerse acreedor del importante premio. “Son 850 millones de pesos, es un montón, realmente es millonario”, dijo agenciera a Elonce.
Un entrerriano se convirtió en un nuevo millonario al ganar más de 800 millones de pesos en La Segunda del Quini 6.
Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se jugó en la Agencia Nº 981, ubicada en calle Diamante 1718 de la ciudad de Concordia.
En esa modalidad del Quini 6, hubo otro ganador de la localidad de Rafaela. El pozo de La Segunda era de 1.715.680.083,60 y se reparte entre los dos apostadores, por lo que a cada uno le corresponde $857.840.041,80, aunque se deberán realizar los descuentos.
Elonce estuvo en la agencia donde se realizó la apuesta y habló con Marisol Miranda, quien vendió el importante premio.
“Es una emoción muy grande para nuestra agencia. Le agradecemos al apostador que confió en nosotros y estamos muy felices por este nuevo millonario en Concordia”, expresó.
Tras ello, dijo que “todavía no sabemos quién es el ganador; esperamos que pronto se contacte con nosotros y si no quiere darse a conocer, porque es una suma muy importante, tiene que presentarse en el IAFAS en Paraná”.
Marisol contó que tiene la agencia desde hace cuatro años y si bien han entregado premios importantes, de 20 y 30 millones pesos, “algo tan grande como este no”.
“Estamos muy muy felices, es una gran alegría. Nuestros clientes son toda gente de trabajo y en estos momentos para cualquier situación, que está difícil, será de gran alegría y espero que sea de muchas bendiciones para esa familia. Es muy gratificante”.
Consultada sobre cómo se enteró que había vendido el premio, relató que “anoche un agenciero amigo me mandó un mensaje diciéndome que había salido el Quini en Concordia y en una agencia de calle Diamante. Al principio no caía, uno siempre desea esto, pero cuando sucede no caes. Después empezaron los llamados y las felicitaciones”.
Finalmente, y sobre el pozo que llevó el apostador recordó que “son 850 millones de pesos, es un montón, realmente es millonario”. Elonce.com