Revocaron la prisión perpetua a una mujer condenada por matar a su bebé

Un tribunal de alzada revocó la condena a prisión perpetua impuesta a María Teresa Díaz, la mujer acusada de matar a su bebé recién nacido luego de dar a luz en una vivienda de El Zanjón, en Santiago del Estero. Ahora, el tribunal que la condenó en 2021 deberá realizar una cesura de juicio para “adecuar la pena”.

El caso ocurrió el 18 de diciembre de 2017 y la sentencia original había sido dictada el 5 de marzo de 2021 por los vocales María Eugenia Carabajal, Luis Domínguez y Daniela Campos Nittinger, quienes la encontraron culpable de “homicidio agravado por el vínculo”.

De acuerdo con la investigación, Díaz trabajaba en la vivienda de la familia Rojas Polti y atravesó los nueve meses de embarazo en secreto. El día del parto dio a luz sin asistencia en el baño de un quincho de la propiedad.

El hallazgo del cuerpo y la detención

La causa judicial estableció que, tras el nacimiento, la mujer asfixió al bebé utilizando una “tira de trapo” y posteriormente envolvió el cuerpo en bolsas de nailon para arrojarlo a un canal de riego de la zona.

Horas más tarde, una pareja que circulaba en motocicleta observó a varios perros disputándose un bulto cerca del canal. Al acercarse y alumbrar el lugar, descubrieron que se trataba del cuerpo de un recién nacido.

Tras el hallazgo, efectivos policiales iniciaron una investigación en las viviendas cercanas y, en menos de una hora, Díaz quedó identificada y detenida.

La apelación y el nuevo fallo

Durante el juicio, la acusada reconoció haber arrojado el cuerpo al canal, aunque aseguró no recordar haber cometido el homicidio. La defensa sostuvo que la mujer “actuó en estado de shock”.

Posteriormente, los abogados Emiliano y Martín Aguirre apelaron la sentencia al considerar que existían “circunstancias extraordinarias de atenuación” que debían contemplarse al momento de fijar la pena.

Cinco años después, el tribunal de alzada coincidió con ese planteo y resolvió revocar la prisión perpetua para que el tribunal original determine una nueva condena. Además, los jueces rechazaron el pedido fiscal para revocar el arresto domiciliario del que goza Díaz.

Con la nueva resolución judicial, el tribunal deberá llevar adelante una cesura de juicio, una instancia en la que ya no se discute la culpabilidad sino únicamente el monto y tipo de pena que corresponde aplicar.

En esa audiencia, los magistrados evaluarán nuevamente las circunstancias del caso y dictarán una pena morigerada para la acusada, conforme a lo dispuesto por el tribunal revisor.

La nueva resolución podrá ser aceptada o apelada nuevamente por las partes involucradas en el proceso judicial.