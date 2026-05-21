Qué es la Ley Hojarasca y cuáles son las normas que se eliminarán

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la denominada Ley Hojarasca. El proyecto, impulsado por el Gobierno propone eliminar decenas de normas que el oficialismo considera obsoletas, inútiles o que quedaron desactualizadas.

Desde una ley que castigaba a quienes ordenaran aplicar azotes hasta otra que regulaba las competencias de palomas mensajeras, pasando por el carnet obligatorio para mochileros, la llamada “Ley del Lobizón” o los descuentos en pasajes para artistas teatrales, son algunas de las normativas que serán eliminadas, en caso de aprobarse en el Senado.

El proyecto ya había sido presentado en 2024, en ese momento con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. En ese momento, la iniciativa no llegó a ser tratada en el Congreso, pero el 25 de marzo de este año desde el Gobierno la volvieron a presentar, esta vez con la firma del nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni.

Según sostiene el Gobierno el proyecto que se trató en Diputados y que pasó al Senado para su tratamiento y posible sanción, "apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales". "Como dice el viejo adagio: 'cuantas más leyes menos Justicia, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad", destacan en el mismo texto.

Las normativas que deroga la Ley Hojarasca

Ley 94: es la primera norma de la lista que envió el Gobierno, dictada en 1864, y sanciona con 10 años de inhabilitación a quien "haga azotar a una persona".

Ley 20.802: una ley de 1974 que prevé la eliminación del carnet de mochilero y que establecía la "preferencia para acampar en los lugares destinados a tal efecto en las zonas de turismo nacional, provincial y/o municipal".

Ley N° 20.843: la llamada "Ley del Lobizón" o "Ley de Padrinazgo Presidencial", reglamentada también durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y que inicialmente concedía una medalla, un diploma y una beca de estudios al séptimo hijo varón y/o a la séptima hija mujer de una pareja. En 2009, la ex presidenta Cristina Kirchner modernizó la ley y, entre otros cambios, le quitó la obligatoriedad de que el séptimo varón o la séptima mujer deban ser consecutivos para recibir el beneficio.

Ley 27.171: regula la colombofilia -la actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras de carrera-. La norma, que fue sancionada en 2015, creaba la Federación Colombófila Argentina, que se encargaba, entre otras cosas, de constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras. Por ahora, sigue funcionando dentro de la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.

Ley 21.159: que otorga un descuento del 50% "sobre el precio de pasajes y fletes en las empresas estatales de transporte" a "actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y de variedades argentinas, de reconocida idoneidad y antecedentes artísticos". Además, les da "tarifas especiales en hoteles dependientes de organismos del Estado nacional por el tiempo que dure su actuación en el lugar".

Ley 19.787: declara de interés nacional la difusión de la "música argentina". La norma, dictada durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, determina específicamente qué es considerado música argentina: "Los ritmos folklóricos provenientes de las diversas regiones de la República Argentina; la 'música ciudadana' del ámbito rioplatense: tangos, milongas, valses criollos, etc.; las obras operísticas, sinfónicas y de cámara de autores y compositores argentinos; y la musicalización total o parcial por compositores argentinos de obras literarias del acervo nacional". Por ese motivo, desde el oficialismo sostienen que "no incluye a toda la música generada por autores y compositores argentinos".

Ley 22.963: la reforma deja sin efecto también varios artículos de esta norma, que prohíbe la publicidad de cartas, folletos, mapas o publicaciones que describan o representen el territorio de la República Argentina sin contar con la aprobación previa del Instituto Geográfico Nacional.

Ley 22.964 y ley 22.109: leyes referidas al aislamiento de enfermos con lepra y viruela. Se la derogará por considerar que estigmatiza la enfermedad y obliga a internar a personas contra su voluntad.

Finalmente, entre muchas otras, la "Ley de Hojarasca" deja sin efecto normas que, por el paso del tiempo, se tornaron anacrónicas, tales como las que autorizan las emisiones de televisión a color, o la reglamentación para que el Estado resguarde información en microfilms y varios reconocimientos, como el Premio Nacional a la Calidad o el Premio prevención de Adicciones, indica Clarín.

También se derogará la ley que permitía al Estado sortear premios entre quienes compraban boletos de cine, que se financiaba con fondos del INCAA. "con el objetivo de fomentar la industria cinematográfica se impone un impuesto, que encarece las entradas y termina perjudicando a los usuarios del cine y por ende a la industria misma", aducen desde el Gobierno.