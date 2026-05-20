Tres apostadores se repartieron más de $4.100 millones en el Quini 6: uno es de Concordia

REDACCIÓN ELONCE
El Quini 6 de este miércoles repartió varios millones tras los aciertos en los pozos Tradicionales y La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
Tres apostadores acertaron dos de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 18-08-32-22-10-07. Hubo un afortunado que acertó todos los números y se llevó $2.449.126.789,20. Es de la provincia de Córdoba, en la localidad de Río Cuarto.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-13-22-07-09-45. Hubo dos afortunados que se repartirán $857.840.041,80. Uno es de Concordia y otro de Rafaela. El entrerriano lo jugó en la agencia 000981-000, en la calle Diamante 1718.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-36-16-45-25-42. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.098.635.249.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-23-37-26-42-04. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $10.576.476,10. Dos son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1304 ganadores y cada uno percibirá $118.865,03. Elonce.com