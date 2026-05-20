Descendientes de inmigrantes viajaron desde Entre Ríos a Italia para reencontrarse con sus raíces

REDACCIÓN ELONCE
Un grupo de 40 integrantes de la familia Comparín viajó desde Chajarí hacia Italia para visitar Arsiero, el pueblo de origen de sus antepasados. El reencuentro coincidió con los 150 años de la llegada de inmigrantes italianos a la región, supo Elonce.
Un grupo de descendientes de inmigrantes italianos oriundos de Chajarí emprendió un viaje cargado de emoción hacia Italia para reencontrarse con la tierra de sus antepasados. Se trata de integrantes de la familia Comparín, quienes recorrerán distintas ciudades italianas antes de arribar a Arsiero, localidad de donde partieron sus abuelos y tatarabuelos rumbo a Entre Ríos en 1876.
La iniciativa surgió durante un encuentro familiar realizado en Chajarí, cuando comenzaron a compartir el deseo de conocer el lugar de origen de sus ancestros. “Viajamos a visitar la tierra de nuestros nonos”, resumieron las integrantes del contingente, Miriam y Olga.
El viaje coincidió además con los 150 años de la llegada de inmigrantes italianos a la región entrerriana, un hecho histórico que marcó el crecimiento de comunidades como Villa Libertad, hoy Chajarí.
El regreso a Arsiero
La delegación estuvo compuesta por 40 integrantes de la familia Comparín, acompañados por coordinadores y organizadores del viaje de la firma Gastaldi Angelone Viajes. Durante el recorrido visitaron ciudades como Roma, Nápoles, Capri, Sorrento, Florencia y Venecia, antes de dirigirse hacia Arsiero, de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
“Todos nuestros abuelos emigraron y ninguno pudo regresar. Ahora somos los nietos, bisnietos y tataranietos los que volvemos a conocer esa tierra”, contaron emocionados durante el trayecto.
El grupo tenía previsto mantener encuentros con autoridades locales, participar de actividades religiosas y compartir reuniones con familiares que aún viven en Italia. También llevarían saludos institucionales y propuestas de hermanamiento entre Chajarí y Arsiero. De hecho, en el marco del viaje, el Concejo Deliberante de Chajarí aprobó una salutación institucional destinada a la alcaldesa de Arsiero, Cristina Meneghini.
Reencuentro familiar y emoción
Los viajeros explicaron que existen distintas ramas de la familia Comparín distribuidas entre Argentina, Italia y Brasil, y que este viaje permitió fortalecer esos lazos históricos y familiares.
Además del valor emocional, el recorrido incluyó actividades turísticas y culturales organizadas por empresas de viajes de Chajarí. “La gente hace el viaje”, expresaron entre risas los integrantes del contingente mientras compartían imágenes desde el micro en pleno recorrido por Italia.
Los descendientes de inmigrantes destacaron que el objetivo principal fue reconectar con las raíces familiares, recorrer las calles que caminaron sus antepasados y mantener viva la memoria de quienes llegaron a Entre Ríos hace más de un siglo y medio.