Paredes defendió su relación con Riquelme y explotó por el arbitraje contra Boca: “Es raro”

El empate de Boca frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores dejó una fuerte polémica en La Bombonera y un clima de tensión que continuó después del partido. Tras la igualdad 1-1, Leandro Paredes habló con los medios, desmintió versiones sobre supuestos conflictos internos con Juan Román Riquelme y cuestionó duramente la actuación del árbitro venezolano Jesús Valenzuela por una acción reclamada sobre el final del encuentro.

La jugada discutida ocurrió en los últimos segundos del partido, cuando jugadores del conjunto xeneize reclamaron una mano dentro del área rival. Sin embargo, el árbitro decidió finalizar el encuentro sin revisar la acción en el VAR, lo que provocó una inmediata reacción de futbolistas, cuerpo técnico e hinchas de Boca.

El descargo de Paredes tras el empate

Una vez terminado el encuentro, el volante campeón del mundo fue uno de los futbolistas que más expresó su enojo dentro del campo de juego. Más tarde, ya en zona mixta, mantuvo un diálogo con la prensa y dejó varias frases contundentes sobre lo sucedido.

“Es raro porque la jugada de ellos fue mano. La última para mí es mano. Es raro”, sostuvo Paredes al analizar la acción que generó las protestas del plantel xeneize.

Leandro Paredes 🤝 Juan Román Riquelme pic.twitter.com/6CNUaAGVtz — A Todo Boca (@equipoatodoboca) May 20, 2026

El mediocampista también hizo referencia al fuerte reclamo de los jugadores de Boca sobre el árbitro y dejó entrever su descontento por la manera en la que se resolvió el cierre del partido. Incluso, durante el encuentro, las cámaras captaron el momento en el que le gritó a Valenzuela que “no tenía vergüenza”.

La igualdad dejó al equipo de Claudio Úbeda obligado a buscar la clasificación en la última fecha del Grupo D, aunque todavía mantiene chances concretas de avanzar a los octavos de final si logra un resultado favorable.

La respuesta sobre Riquelme

Además del arbitraje, otro de los temas que rodeó la noche de Boca fueron las versiones sobre supuestos cortocircuitos entre Paredes y Juan Román Riquelme, especialmente después de que ambos fueran vistos caminando juntos rumbo al vestuario.

Consultado por esas versiones, el volante respondió con ironía y buscó bajarle el tono a las especulaciones. “Ahora dicen que nos peleamos de nuevo, ¿no? Me peleo todos los días con él, según ustedes”, expresó entre sonrisas.

Luego, el mediocampista remarcó el vínculo que mantiene desde hace años con el presidente del club y dejó en claro que no existe ningún conflicto interno.

“Tengo una gran relación con Román desde chico. 100% nos estaban esperando, pero no pasa nada, es parte de esto”, agregó el futbolista de Boca.