“Nos perjudicó totalmente”: Úbeda cargó contra el árbitro tras el empate de Boca

El empate de Boca frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores terminó envuelto en una fuerte polémica arbitral y con Claudio Úbeda apuntando directamente contra el venezolano Jesús Valenzuela por una jugada ocurrida en los últimos segundos del partido.

El entrenador xeneize se mostró muy molesto en conferencia de prensa después de que el árbitro decidiera no revisar una mano de Lucas Romero dentro del área en la última acción del encuentro disputado en La Bombonera.

La igualdad dejó a Boca obligado a jugarse la clasificación en la última fecha y aumentó el malestar interno por una decisión arbitral que generó protestas inmediatas de jugadores y cuerpo técnico.

La furia de Úbeda

Después del encuentro, Úbeda cuestionó con dureza el accionar del árbitro y del VAR por no detener el juego para revisar la acción.

“La última jugada fue clarísima, tranquilamente debería por lo menos haber esperado e ido a revisarla”, sostuvo el DT de Boca.

El entrenador consideró que Valenzuela actuó de manera apresurada al finalizar el partido inmediatamente después de la jugada discutida.

“No quiero decir barbaridades que ameritan la situación, pero no hay sustento para defender la última jugada”, lanzó el técnico, todavía visiblemente molesto por el desenlace del encuentro.

La jugada que desató la polémica

La acción ocurrió en tiempo agregado, cuando una pelota impactó en la mano de Lucas Romero dentro del área de Cruzeiro en medio de un intento ofensivo de Boca.

Los futbolistas locales reclamaron penal de manera inmediata, aunque el árbitro decidió finalizar el encuentro sin revisar la jugada en el monitor.

La situación provocó una fuerte reacción de varios jugadores xeneizes, entre ellos Leandro Paredes, que también expresó públicamente su enojo tras el partido.

“Es una vergüenza”, llegó a decir el mediocampista en medio de los reclamos al árbitro dentro del campo de juego.

Cómo quedó Boca en la Libertadores

Más allá de la bronca por el arbitraje, el empate dejó a Boca en una situación comprometida dentro del Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo de Úbeda necesitará ganar en la última fecha frente a Universidad Católica y esperar otros resultados para intentar avanzar a los octavos de final.

El entrenador, sin embargo, sostuvo que vio aspectos positivos en el rendimiento del equipo durante gran parte del partido.

“Jugando como hoy vamos a tener posibilidades de clasificar”, aseguró el DT, aunque volvió a remarcar en varias respuestas que el arbitraje terminó condicionando el resultado final en La Bombonera.