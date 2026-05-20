Futbolista protagonizó una serie de choques, intentó escapar y terminó internado

El delantero Jonathan Berón quedó internado tras protagonizar múltiples choques sobre General Paz. La Justicia analiza si conducía alcoholizado.
El futbolista Jonathan Alessandro Berón quedó involucrado en una violenta secuencia de choques ocurrida durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz, en Buenos Aires.
El delantero de Tristán Suárez fue identificado como el conductor de un Ford Focus blanco que protagonizó varios impactos y luego intentó escapar.
El primer accidente ocurrió alrededor de las 4.20 cerca de la cancha de Platense, en Vicente López, cuando el vehículo impactó contra una camioneta. Tras ese episodio, el conductor continuó circulando por la General Paz.
Minutos más tarde, el automóvil volvió a chocar dentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de General Paz y avenida De los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra. Allí, el auto impactó contra tres vehículos estacionados: dos Ford Focus y una camioneta RAM.
El futbolista quedó internado
Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y constataron que el mismo conductor había participado previamente del accidente registrado en Vicente López.
Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, sufrió diversas lesiones en el rostro y fue asistido por personal del SAME. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte facial, donde permanecía internado.
La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, bajo la intervención del fiscal Federico Brandini.
Sospechan que conducía alcoholizado
Según indica el sitio Infobae, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad y, en un primer momento, se negó a realizar el test de alcoholemia. Argumentó que no podía soplar debido a la lesión que presentaba en la boca.
Ante esa situación, el auxiliar fiscal Matías Vila ordenó la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de conducir.
Mientras avanzan las pericias, la Justicia dispuso el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo involucrado. Los resultados de los análisis serán determinantes para establecer la situación procesal del jugador.
Berón pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente jugaba a préstamo en Tristán Suárez. Además, tuvo pasos por Defensa y Justicia, Estudiantes de Caseros y Deportivo Morón. El pasado domingo había sido suplente en la victoria de su equipo frente a Quilmes por la Primera Nacional.