El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada e incorporó una herencia de $21 millones

El diputado provincial Francisco Adorni rectificó su declaración jurada luego de que se le abriera una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la nueva presentación ante la Oficina Anticorrupción, informó la existencia de una herencia por 21 millones de pesos que no había sido declarada con anterioridad, en el marco del control patrimonial de funcionarios públicos.

De acuerdo con la información incorporada en su actualización patrimonial, el legislador bonaerense consignó este monto como “dinero efectivo en el país”, sin precisar el origen detallado de los fondos heredados. Esta modificación se produjo en medio de un proceso judicial que investiga posibles inconsistencias en su evolución patrimonial.

El caso se encuentra bajo análisis del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes ya dispusieron medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación. El expediente se desarrolla de manera independiente a otras actuaciones judiciales vinculadas a su entorno familiar.

Modificaciones en bienes y créditos

Además de la incorporación de la herencia, Francisco Adorni realizó ajustes en la valuación de su vivienda ubicada en City Bell y en la información vinculada a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia. Este último punto figura entre los elementos observados en la investigación, ya que habría generado dudas sobre la consistencia del patrimonio declarado.

El crédito hipotecario mencionado es uno de los ejes centrales del expediente, dado que los investigadores buscan determinar si existió correspondencia entre los ingresos declarados y la capacidad de pago del funcionario en los últimos períodos fiscales.

Las autoridades judiciales analizan documentación bancaria, fiscal y patrimonial para establecer si las declaraciones juradas reflejan con precisión la evolución económica del legislador. En este marco, la incorporación de la herencia no declarada previamente será uno de los puntos de revisión.

Investigación judicial y otros expedientes vinculados

La causa que involucra a Francisco Adorni se tramita en paralelo a otra investigación que alcanza a su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien también es objeto de análisis judicial en un expediente distinto.

En el caso del funcionario nacional, la investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, en un proceso separado que también revisa aspectos patrimoniales y declaraciones juradas. Sin embargo, ambos expedientes no se encuentran unificados.

En tanto, el diputado provincial aún cuenta con plazo hasta el 31 de julio para presentar su declaración jurada correspondiente al año 2025, instancia en la que deberá actualizar nuevamente su situación patrimonial ante los organismos de control.