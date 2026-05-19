Feria solidaria del Club de Leones: ofrecen ropa y artículos del hogar a precios accesibles

REDACCIÓN ELONCE
El Club de Leones Mujeres en Acción realiza una feria solidaria en Racedo 269 con indumentaria, calzado y artículos del hogar a precios populares, con el objetivo de recaudar fondos para acciones comunitarias.
El Club de Leones lleva adelante una feria solidaria en la ciudad de Paraná, donde se ofrece una amplia variedad de productos que incluyen ropa de mujer, hombre y niños, calzado, zapatillas y elementos para el hogar. La actividad se desarrolla en calle Racedo 269, frente a los Bomberos Voluntarios, con atención de 9 a 17 horas hoy y mañana.
La propuesta solidaria busca recaudar fondos para sostener distintas acciones comunitarias vinculadas principalmente a la asistencia en contextos de frío y vulnerabilidad social. Desde la organización destacaron que los precios son accesibles con el objetivo de facilitar la participación de la comunidad.
“Es una feria americana a la que le hemos incorporado además de ropa de mujer, de hombre, de niño y zapatos, zapatillas, algunos electrodomésticos y elementos para la casa”, explicaron desde la organización al detallar la variedad de productos disponibles.
Variedad de prendas y precios accesibles
Durante la recorrida por la feria solidaria, se exhibieron distintas prendas con precios populares, como vestidos, blazers, chalecos tejidos en telar y conjuntos de vestir. Según indicaron las organizadoras, los valores van desde los 4.000 hasta los 15.000 pesos, dependiendo del artículo.
También se destacan prendas de temporada como blusas plisadas, vestidos cortos y conjuntos tipo sastrería, además de ropa de abrigo. “Todo es muy barato porque necesitamos seguir haciendo servicios”, remarcaron desde el Club de Leones.
La feria incluye además indumentaria masculina, con trajes y sacos pensados incluso para actividades artísticas como el tango o el folklore, según detallaron durante la exposición de productos.
Una propuesta solidaria abierta a la comunidad
La iniciativa tiene como principal objetivo sostener acciones solidarias en la comunidad, especialmente vinculadas a la asistencia alimentaria y la contención ante las bajas temperaturas.
“Los objetivos son varios, pero principalmente el tema del frío y del hambre”, señalaron desde la organización, destacando la importancia de este tipo de actividades para financiar las tareas sociales que realizan durante el año.
La feria solidaria continuará durante el día de hoy y mañana en el mismo horario, e invitaron a los vecinos a acercarse y colaborar con la propuesta, que combina precios accesibles con un fin comunitario.