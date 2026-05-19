Falleció el motociclista que se chocó con una rama en Victoria

Falleció Tomás Bussi, el joven victoriense de 26 años que había resultado gravemente herido durante un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado 20 de abril en la zona de la Costanera de Victoria. La noticia fue confirmada este lunes y provocó una profunda tristeza en la comunidad, que desde el primer momento siguió con preocupación la evolución de su estado de salud.

El siniestro se produjo cuando Bussi circulaba en motocicleta y, por causas que se investigaron en aquel momento, impactó contra una rama mientras transitaba por el sector costero de la ciudad. Producto del fuerte golpe, sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a una inmediata intervención médica y a un posterior traslado de urgencia a la ciudad de Rosario.

Según se informó oportunamente, tras ser asistido y estabilizado en el Hospital Fermín Salaberry de Victoria, el joven fue derivado a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones. A pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud durante varias semanas, el cuadro clínico fue empeorando y finalmente se confirmó el fallecimiento.

La zona del accidente. Foto: Archivo Elonce.

Un accidente que había conmocionado a la ciudad

El episodio había generado gran impacto en Victoria debido a la violencia del accidente y a la juventud de las personas involucradas. Tomás Bussi se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda CB 190 acompañado por una joven que también resultó herida, aunque con lesiones de menor consideración, según informó Victoria Primicias.

De acuerdo a la información difundida en aquel momento, la acompañante recibió atención médica en el hospital local y obtuvo el alta durante la misma jornada del accidente. En tanto, otro motociclista que circulaba a la par de Bussi también sufrió lesiones leves, sin requerir derivaciones de urgencia ni tratamientos complejos.

Sin embargo, Tomás fue quien llevó la peor parte. Las heridas sufridas comprometieron seriamente distintas partes de su cuerpo y obligaron a mantenerlo internado bajo cuidados intensivos. Familiares y allegados siguieron día a día su evolución médica, mientras en redes sociales se multiplicaban los mensajes de apoyo y las cadenas de oración pidiendo por su recuperación.