Sigue grave el joven accidentado tras la caída de una rama y piden dadores e sangre

El pasado domingo se registró un siniestro vial en la ciudad de Victoria, cuando un joven que circulaba en una moto por la costanera, chocó contra una rama que había caído momentos antes y sufrió un grave traumatismo de cráneo.

De acuerdo a lo informado, el joven de 26 años, identificado como Tomás Bussi, fue atendido en un primer momento en el hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Paraná y luego derivado a una clínica de Rosario debido a la complejidad de su cuadro.

Un día después del accidente, familiares y amigos de Bussi, solicitaron una cadena de oración para su recuperación y este sábado se conoció un pedido de sangre de donantes de sangre grupo 0 factor +, el cual fue emitido desde el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano Rosario Sur, donde se encuentra internado en grave estado.

Según se informó, Bussi “requiere diariamente unidades de sangre para diferentes situaciones clínicas o quirúrgicas que demandan transfusiones y su única fuente son los donantes generosos y altruistas”.

Quienes puedan donar, deben solicitar turnos o evacuar dudas al teléfono 341 452 7900 (opción 7 – interno 109) de lunes a viernes, o enviando un mensaje de whatsapp al 341 358 7728 (para turnos).

“Tomas necesita de toda nuestra fe, fuerza y buenas energías”, expresaron sus familiares.

Vale recordar que Bussi iba al mando de una moto Honda CB 190, junto a una joven de 19 años. A la par iba otro rodado, una Honda Biz 110, manejada por un hombre de 36 años.

Como consecuencia del impacto, Bussi sufrió fractura expuesta de pierna y brazo, además de traumatismo de cráneo. Mientras que la acompañante y el otro motociclista presentaron lesiones de carácter leves. Elonce.com