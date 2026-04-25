Expectativas por la presentación de Colapinto en Palermo: el auto que conducirá

Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, se prepara para el Road Show de este domingo, un evento histórico que genera grandes expectativas entre los fanáticos del automovilismo.
A horas de la gran fiesta del argentino Franco Colapinto en Palermo, se presentó en el Obelisco el auto que usará este domingo: es un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine.
La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.
Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño y hará cuatro salidas al circuito callejero.
La primera está programada para las 12.45 con el Lotus E20; la segunda, a las 14.30, será con una réplica del Mercedes-Benz W196, el histórico monoplaza con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955, conocido como la Flecha de Plata. Luego volverá al Lotus a las 15.15 y cerrará a las 15.55 a bordo de un ómnibus descapotable.
Sobre la réplica de la Flecha de Plata, fue realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce el modelo con el que el “Chueco” de Balcarce dominó dos temporadas de la máxima categoría. El auto, diseñado para alcanzar los 250 km/h, circulará a velocidad controlada durante la exhibición. Junto a este monoplaza, el Museo Fangio llevará otros seis vehículos históricos, entre ellos el Maserati 450S ganador de las 12 Horas de Sebring de 1957, un McLaren MP4/3 conducido por Ayrton Senna y el Renault RE30 de Alain Prost de 1982.
En la conferencia de prensa previa al evento, Colapinto expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito”. El piloto también anticipó sus sensaciones ante la posibilidad de manejar la Flecha de Plata: “Me emociona igual, o mucho más que el Alpine. De eso tengo muchas más ganas que dar unos trompos. Es una pieza histórica del automovilismo mundial”.
El circuito irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
Los vecinos y turistas podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.
“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, dijo por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.