Franco Colapinto celebró el octavo puesto en España: “Fue un día muy positivo”

Franco Colapinto se mostró conforme con el rendimiento que tuvo en el Gran Premio de Barcelona, donde finalizó en el octavo puesto y volvió a sumar puntos importantes para Alpine en el campeonato de Fórmula 1.

Tras la carrera disputada en el circuito de Montmeló, el piloto argentino destacó el trabajo realizado por la escudería francesa y valoró el resultado conseguido tanto por él como por su compañero de equipo.

“Sumamos puntos los dos autos, así que es un día muy positivo”, expresó Franco Colapinto apenas finalizada la competencia.

El análisis de la carrera

El argentino consideró que el balance general del fin de semana fue favorable para Alpine y resaltó el rendimiento mostrado durante la carrera.

“Creo que igualmente fue una carrera positiva y, dentro de todo, obviamente contentos con la performance del equipo”, señaló ante los medios.

Durante la competencia, Colapinto mostró cierta molestia por radio cuando recibió la orden de dejar pasar a Pierre Gasly, una situación que generó repercusión entre los seguidores de la categoría.

Sin embargo, posteriormente explicó que comprendió la decisión tomada desde el muro de Alpine.

ES UN DÍA HISTÓRICO PARA LA F1, ES EL PILOTO CON MÁS AURA". Franco Colapinto se deshizo en elogios para Lewis Hamilton luego de que el británico consiga su primer triunfo en Ferrari. 📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MvgkqrpxyC — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

La estrategia de Alpine

Consultado sobre aquella maniobra, Franco Colapinto evitó cuestionar al equipo y respaldó el criterio utilizado durante la carrera.

“No sé, fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica”, afirmó.

El piloto también reconoció que algunos factores externos complicaron su desempeño durante la segunda mitad de la competencia.

“Obviamente, mala suerte con el virtual safety car que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar muchos autos”, explicó al referirse a las situaciones que condicionaron su estrategia.

A pesar de esos inconvenientes, logró mantenerse en la zona de puntos y cerrar una actuación destacada en Barcelona.

Los elogios a Hamilton

Además de analizar su propia carrera, Franco Colapinto se refirió al triunfo conseguido por Lewis Hamilton, quien logró su primera victoria como piloto de Ferrari.

El argentino destacó la importancia histórica del momento y valoró la emoción mostrada por el británico tras cruzar la bandera a cuadros.

“Es una locura, está llorando, se emocionó. Creo que seguramente habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para el deporte y para la Fórmula 1”, sostuvo.

También agregó que el éxito de Hamilton tiene un significado especial por tratarse de Ferrari, una de las escuderías más emblemáticas del automovilismo mundial.