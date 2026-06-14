Colapinto largará 13° en el GP de Barcelona y buscará acercarse a la zona de puntos

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que logró avanzar a la Q2, aunque quedó lejos de los tiempos necesarios para ingresar al tramo decisivo de la sesión.

El piloto argentino volvió a ubicarse por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, al registrar un tiempo de 1:16.191, apenas 70 milésimas más rápido que el francés, que partirá desde la 14ª colocación. Sin embargo, el rendimiento general de la escudería francesa estuvo por debajo de las expectativas y ambos pilotos manifestaron su preocupación por el comportamiento del monoplaza.

Tras bajarse del auto, Colapinto no ocultó su malestar por el desempeño del Alpine A526 y realizó una dura evaluación de la clasificación.

“Traté de extraer todo lo que podía del auto, intenté ir al límite, pero el auto no hace lo que quiero. Voy patinando toda la vuelta y no encuentro estabilidad”, expresó el piloto argentino al analizar las dificultades que enfrentó durante la sesión.

Críticas al rendimiento del Alpine

El joven de 23 años explicó que el equipo realizó modificaciones importantes en la configuración del monoplaza, aunque ninguna logró mejorar el balance general.

“Probamos cambios para la práctica libre y también para la clasificación, pero nada funcionó. Estamos bastante perdidos y eso genera mucha frustración porque uno va al límite y el auto responde de manera impredecible”, sostuvo.

Incluso, durante su último intento en la Q2, Colapinto perdió parcialmente el control del vehículo en algunos sectores del circuito y terminó cediendo tiempo valioso en la lucha por avanzar a la Q3.

La diferencia con el tiempo de corte fue de 0,423 segundos respecto al registro conseguido por Nico Hülkenberg, quien ocupó la última plaza clasificatoria para la instancia definitiva.

La esperanza está puesta en la carrera

Más allá de la decepción por la clasificación, el argentino se mostró optimista de cara a la competencia de este domingo y consideró que la posición de largada le permitirá intentar avanzar en el pelotón.

“Largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos. Tenemos que trabajar para mejorar el ritmo y tratar de aprovechar cualquier posibilidad que se presente durante la carrera”, señaló.

Uno de los aspectos que más preocupa al equipo es la degradación de los neumáticos, un problema que quedó expuesto durante las tandas largas del viernes.

“En el ritmo de carrera fuimos de los más lentos. La degradación fue muy alta y eso nos complicó mucho. Ojalá todos sufran algo parecido porque si no será difícil”, reconoció.

La carrera del Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el Circuit de Catalunya. La prueba tendrá 66 vueltas y podrá verse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

En el campeonato de pilotos, el italiano Andrea Kimi Antonelli llega como líder con 156 puntos tras una notable racha de cinco victorias consecutivas, mientras que Mercedes domina también la clasificación de constructores.