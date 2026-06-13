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Colapinto quedó 13º en la clasificación de Barcelona y se mostró frustrado: “el auto no hace lo que quiero”

Franco Colapinto fue muy duro con el funcionamiento del auto tras la clasificación en Barcelona. “Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero”, contó el piloto argentino.

13 de Junio de 2026
Colapinto muy duro con el funcionamiento del auto.
Colapinto muy duro con el funcionamiento del auto. Foto: (Reuters). 

Franco Colapinto fue muy duro con el funcionamiento del auto tras la clasificación en Barcelona. “Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero”, contó el piloto argentino.

Franco Colapinto fue muy autocrítico luego de quedar en la 13° posición de la clasificación del GP de Barcelona de la Fórmula 1. “Un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero”, contó.

 

El pilarense de 22 años se mostró muy frustrado luego de la actuación en la qualy: “Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre y es muy frustrante”.

Sin embrago, el piloto de Alpine largará adelante del francés Pierre Gasly, su compañero de equipo, que logró la 14° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

(Reuters).
(Reuters).

 

La pole position la consiguió el británico George Russell (Mercedes), el segundo puesto quedó en manos de otro británico como Lewis Hamilton (Ferrari) y completó el podio el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto aseguró que viene siendo un fin de semana muy malo en general, no solo en su rendimiento sino también en el auto.

 

“No sale nada. Es muy malo el balance en general. No le encontramos la vuelta en todo el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, lo di vuelta para la clasificación, pero aún así nada funciona”. Y siguió: “Estoy un poco perdido y es bastante frustrante porque trato de ir al límite, jugándomela e igualmente no sale nada”.

 

Aunque no se mostró del todo pesimista de cara a la carrera de este domingo: “Hay que trabajar para mañana. Largando 13 hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos y vamos a intentar hacer una buena carrera”.

El GP de Barcelona de la Fórmula 1 se disputará este domingo 14 de junio a las 10:00 de la Argentina.

Temas:

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