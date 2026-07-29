River cayó en La Plata con Gimnasia y agudizó su crisis en el Torneo Clausura

Con un gol de Steimbach en los minutos finales, River perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hasta el momento, no posee puntos en el campeonato local.
River quiere dejar en el olvido la derrota en el debut del Torneo Clausura frente a Barracas Central en el Monumental. Este miércoles enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 horas.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
94 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE GIMNASIA EN LA LÍNEA!
Un defensor del Lobo despejó la pelota con lo justo para evitar el empate.
89 minutos: se acercó Lucas Martínez Quarta
El defensor se elevó en las alturas para ejecutar un cabezazo desviado.
83 MINUTOS: ¡STEIMBACH PERDONÓ A RIVER PLATE!
El autor del único gol estrelló un disparo al travesaño.
79 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!
Steimbach ganó en las alturas tras un centro desde la izquierda y vulneró a Beltrán para darle el 1-0 a Gimnasia.
¡DELIRIO TOTAL EN EL BOSQUE! Steimbach saltó más alto que todos para marcar el 1-0 de Gimnasia contra River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SrsWVl0jGs— SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026
78 minutos: Nicolás Otamendi fue amonestado
El zaguero central recibió la tarjeta amarilla por una infracción en el último tercio de la cancha.
71 minutos: Zalazar tuvo la victoria para el local
El delantero del Lobo esquivó a Santiago Beltrán y forzó una salvada de un defensor rival para mandar la pelota al córner.
71 minutos: salió Ángel Correa
Facundo Colidio reemplazó al atacante de River Plate.
69 minutos: Beltrán salvó a River Plate
El arquero contuvo con mucha seguridad un disparo cruzado de Maximiliano Zalazar.
61 minutos: Gimnasia se acercó al primer gol
Un disparo de Agustín Auzmendi en el área terminó por encima del travesaño.
60 minutos: doble cambio en el Millonario
Giovanni González reemplazó al lesionado Acuña y Rafael Santos Borré entró por Lucas Beltrán.
58 MINUTOS: ¡MARCOS ACUÑA PIDIÓ EL CAMBIO!
El lateral izquierdo sintió una molestia física e inmediatamente se tiró al césped oara alertar al cuerpo técnico.
57 minutos: Lucas Beltrán se acercó a la valla rival
El delantero ensayó un testazo que terminó en las manos de Nelson Insfrán.
55 minutos: Lucas Silva, primer amonestado del partido
El volante central derribó a Nacho Fernández en mitad de cancha y se llevó la amarilla.
48 minutos: Montiel encendió las alarmas en el Millonario
El lateral recibió una falta de Nacho Fernández, quedó tendido en el piso y pidió asistencia médica.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en River Plate: Fausto Vera por Mauro Arambarri.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán
El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.
33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!
El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.
SE LO PERDIÓ RIVER: primero Insfrán le tapó el remate a Freitas y después Beltrán le erró al arco y todo sigue 0-0 con Gimnasia en El Bosque. ¿Era offside? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5Ei2fVi9TA— SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026
30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate
El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.
25 minutos: nuevo avance del anfitrión
El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.
18 minutos: partido parejo en La Plata
El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.
8 minutos: respuesta rápida del Lobo
Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.
7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate
Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Alexis Steimbach, Ignacio Fernández; Jeremias Merlo y Agustin Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Lucas Beltrán.