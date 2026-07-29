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Deportes Torneo Clausura

River cayó en La Plata con Gimnasia y agudizó su crisis en el Torneo Clausura

Con un gol de Steimbach en los minutos finales, River perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hasta el momento, no posee puntos en el campeonato local.

29 de Julio de 2026
River y Gimnasia jugaron en La Plata.
River y Gimnasia jugaron en La Plata. Foto: La Nación.

Con un gol de Steimbach en los minutos finales, River perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hasta el momento, no posee puntos en el campeonato local.

River quiere dejar en el olvido la derrota en el debut del Torneo Clausura frente a Barracas Central en el Monumental. Este miércoles enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 horas.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

94 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE GIMNASIA EN LA LÍNEA!

Un defensor del Lobo despejó la pelota con lo justo para evitar el empate.

 

89 minutos: se acercó Lucas Martínez Quarta

El defensor se elevó en las alturas para ejecutar un cabezazo desviado.

 

83 MINUTOS: ¡STEIMBACH PERDONÓ A RIVER PLATE!

El autor del único gol estrelló un disparo al travesaño.

 

79 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!

Steimbach ganó en las alturas tras un centro desde la izquierda y vulneró a Beltrán para darle el 1-0 a Gimnasia.

 

 

78 minutos: Nicolás Otamendi fue amonestado

El zaguero central recibió la tarjeta amarilla por una infracción en el último tercio de la cancha.

 

71 minutos: Zalazar tuvo la victoria para el local

El delantero del Lobo esquivó a Santiago Beltrán y forzó una salvada de un defensor rival para mandar la pelota al córner.

 

71 minutos: salió Ángel Correa

Facundo Colidio reemplazó al atacante de River Plate.

 

69 minutos: Beltrán salvó a River Plate

El arquero contuvo con mucha seguridad un disparo cruzado de Maximiliano Zalazar.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

61 minutos: Gimnasia se acercó al primer gol

Un disparo de Agustín Auzmendi en el área terminó por encima del travesaño.

 

60 minutos: doble cambio en el Millonario

Giovanni González reemplazó al lesionado Acuña y Rafael Santos Borré entró por Lucas Beltrán.

 

58 MINUTOS: ¡MARCOS ACUÑA PIDIÓ EL CAMBIO!

El lateral izquierdo sintió una molestia física e inmediatamente se tiró al césped oara alertar al cuerpo técnico.

 

57 minutos: Lucas Beltrán se acercó a la valla rival

El delantero ensayó un testazo que terminó en las manos de Nelson Insfrán.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

55 minutos: Lucas Silva, primer amonestado del partido

El volante central derribó a Nacho Fernández en mitad de cancha y se llevó la amarilla.

 

48 minutos: Montiel encendió las alarmas en el Millonario

El lateral recibió una falta de Nacho Fernández, quedó tendido en el piso y pidió asistencia médica.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en River Plate: Fausto Vera por Mauro Arambarri.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán

El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!

El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.

 

 

30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate

El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.

 

25 minutos: nuevo avance del anfitrión

El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.

 

18 minutos: partido parejo en La Plata

El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

8 minutos: respuesta rápida del Lobo

Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.

 

7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate

Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Alexis Steimbach, Ignacio Fernández; Jeremias Merlo y Agustin Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Lucas Beltrán.

Temas:

River Gimnasia Torneo Clausura
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