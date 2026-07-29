River tuvo las más claras, pero empata sin goles con Gimnasia en La Plata

River tuvo un primer tiempo avasallante que le permitió sumar varias acciones de riesgo, pero terminó sin recompensa. Seguí las incidencias del segundo tiempo.
River quiere dejar en el olvido la derrota en el debut del Torneo Clausura frente a Barracas Central en el Monumental. Este miércoles enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 horas.
Seguí las incidencias del partido:
71 minutos: Zalazar tuvo la victoria para el local
El delantero del Lobo esquivó a Santiago Beltrán y forzó una salvada de un defensor rival para mandar la pelota al córner.
71 minutos: salió Ángel Correa
Facundo Colidio reemplazó al atacante de River Plate.
69 minutos: Beltrán salvó a River Plate
El arquero contuvo con mucha seguridad un disparo cruzado de Maximiliano Zalazar.
61 minutos: Gimnasia se acercó al primer gol
Un disparo de Agustín Auzmendi en el área terminó por encima del travesaño.
60 minutos: doble cambio en el Millonario
Giovanni González reemplazó al lesionado Acuña y Rafael Santos Borré entró por Lucas Beltrán.
58 MINUTOS: ¡MARCOS ACUÑA PIDIÓ EL CAMBIO!
El lateral izquierdo sintió una molestia física e inmediatamente se tiró al césped oara alertar al cuerpo técnico.
57 minutos: Lucas Beltrán se acercó a la valla rival
El delantero ensayó un testazo que terminó en las manos de Nelson Insfrán.
55 minutos: Lucas Silva, primer amonestado del partido
El volante central derribó a Nacho Fernández en mitad de cancha y se llevó la amarilla.
48 minutos: Montiel encendió las alarmas en el Millonario
El lateral recibió una falta de Nacho Fernández, quedó tendido en el piso y pidió asistencia médica.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en River Plate: Fausto Vera por Mauro Arambarri.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán
El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.
33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!
El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.
SE LO PERDIÓ RIVER: primero Insfrán le tapó el remate a Freitas y después Beltrán le erró al arco y todo sigue 0-0 con Gimnasia en El Bosque. ¿Era offside? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5Ei2fVi9TA— SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026
30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate
El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.
25 minutos: nuevo avance del anfitrión
El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.
18 minutos: partido parejo en La Plata
El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.
8 minutos: respuesta rápida del Lobo
Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.
7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate
Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Alexis Steimbach, Ignacio Fernández; Jeremias Merlo y Agustin Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Lucas Beltrán.