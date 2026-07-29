Tragedia aérea en San Juan: la hipótesis principal y el desafío de llegar al lugar del accidente

Tragedia en San Juan. La investigación para determinar las causas de la caída del helicóptero Bell 412 en el departamento sanjuanino de Valle Fértil comenzó a definir sus primeras líneas de trabajo y la principal hipótesis apunta a que la aeronave impactó contra un cordón montañoso debido a la escasa visibilidad provocada por la densa niebla que cubría la zona.

Según publicó el medio local Huarpe, las condiciones meteorológicas al momento del accidente eran muy adversas y habrían impedido que el piloto advirtiera la presencia de la montaña a tiempo, lo que derivó en una colisión directa contra el terreno.

Mario Riveros, el intendente de Valle Fértil, el lugar donde fue hallado el helicóptero, aseguró que durante la mañana de este miércoles en San Juan "había neblina" y que esa podría ser la principal causa del accidente aéreo.

No obstante, los investigadores aclararon que se trata de una hipótesis preliminar y que será necesario esperar el resultado de las pericias aeronáuticas para determinar oficialmente qué provocó el siniestro.

Un impacto de extrema violencia

La reconstrucción inicial de los hechos indica que el impacto fue de una violencia tal que los daños sufridos por la aeronave fueron incompatibles con cualquier posibilidad de supervivencia de sus siete ocupantes.

El Bell 412 quedó completamente destruido tras el choque y los peritos continúan trabajando en la zona para relevar evidencias que permitan reconstruir con precisión los últimos minutos del vuelo.

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/NWqnjAtQxn — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

El informe técnico final será el encargado de establecer oficialmente las causas del accidente, considerado una de las peores tragedias aeronáuticas registradas en la provincia de San Juan.

Un operativo condicionado por el terreno

Riveros destacó las dificultades que presentó el lugar donde fue localizada la aeronave. "El lugar no era muy accesible", remarcó al referirse al sector donde ocurrió el accidente. Las características del terreno y su condición de área prácticamente inhóspita complicaron el trabajo de los equipos de rescate.

Para ubicar el helicóptero fue determinante la señal emitida por el transmisor de localización de emergencia (ELT), un dispositivo de instalación obligatoria en las aeronaves que se activa automáticamente tras un accidente. La nave fue encontrada en Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas ubicado entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil, a unos 20 kilómetros hacia el interior desde la Ruta Nacional 150 y fuera del circuito turístico de Ischigualasto.

Gráfico: Infobae

El relieve montañoso y la ausencia de caminos dificultaron el acceso de los rescatistas. La mayor parte del operativo llegó al lugar desde la provincia de La Rioja, donde existía un acceso más favorable para los vehículos. En cambio, quienes ingresaron desde San Juan debieron recorrer 13 kilómetros a pie para alcanzar el sitio del impacto.

La aeronave había volado el día anterior

El helicóptero accidentado pertenecía a la empresa privada JasFly y había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una capacitación en San Juan antes de trasladarse a La Rioja, donde tenía previsto sumarse al combate de los incendios forestales.

La aeronave se encontraba en servicio y había sido utilizada apenas un día antes del accidente para realizar un vuelo turístico sobre la capital sanjuanina con un grupo de periodistas a bordo.