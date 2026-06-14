Colapinto cerró una gran actuación al finalizar 8° en el GP de Barcelona de F1

Alpine consumó una brillante estrategia para sumar importantes puntos en España. Pierre Gasly terminó séptimo. El británico Lewis Hamilton se impuso por primera vez con el equipo italiano de Ferrari.
Franco Colapinto concretó este domingo una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar octavo y sumar cuatro puntos. Alpine aprovechó las múltiples paradas por la abrasiva degradación de los neumáticos en el Circuit de Catalunya y Pierre Gasly cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar. Lewis Hamilton se quedó con una histórica victoria al ganar por primera vez con Ferrari.
El piloto argentino concretó una sublime largada en la que escaló dos lugares para ubicarse 11° con los neumáticos blandos. Sin embargo, la gran degradación de las gomas lo obligó a una parada temprana. Gasly mostró un ritmo más firme y en el giro 20 le ordenaron a Colapinto que deje pasar a su compañero, pese a que expresó su disgusto por la decisión. No obstante, el joven de 23 años revirtió la situación al mejorar su rendimiento, publicó Infobae.
El ingeniero del equipo se comunicó por radio para pedirle que se hiciera a un lado y dejara pasar al galo. La cúpula de Alpine tomó la decisión bajo el convencimiento de que Gasly se encontraba en mejores condiciones mecánicas y mostraba un ritmo superior para intentar el sobrepaso ante Nico Hülkenberg (Audi), quien marchaba 11°.
A Colapinto le pidieron desde boxes cambiar posiciones con Gasly y esta fue su reacción.
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La instrucción no le cayó nada bien al argentino, quien no ocultó su fastidio y lanzó un firme reclamo a través de la radio: “¡No estoy ni siquiera empujando!“. A pesar de su evidente disconformidad, el pilarense acató la orden de la escudería y procedió a cambiar de posición con su compañero. La ironía de la carrera llegó pocos instantes después del intercambio, cuando el propio Hülkenberg ingresó a la zona de boxes y debió abandonar la competencia.
Una parada perfecta en boxes en la vuelta 35 le permitió a Franco consumar un undercut a Liam Lawson de Racing Bulls. Gracias al Virtual Safety Car que salió por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin), algo que fue clave para la victoria de Hamilton sobre los Mercedes, Alpine quedó en una buena posición para sumar puntos con Gasly noveno y Colapinto décimo. Los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc fueron claves para que los pilotos de la escudería francesa suban dos lugares y cosechen importantes puntos para el Campeonato de Constructores.
Lewis Hamilton, por su parte, se quedó con su primer triunfo con Ferrari y alcanzar las 106 victorias en la Fórmula 1. Una estrategia diferente y el VSC fueron claves para el festejo del británico. Después de pelear durante casi toda la carrera, Kimi Antonelli dio un golpe al superar a su compañero, pero su monoplaza se rompió inmediatamente y cedió terreno en la pelea por el título. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.
La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10:00 (hora argentina).