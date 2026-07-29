Pablo Laurta: ordenaron peritar sus celulares en la causa por el crimen de Martín Palacio

La investigación sobre Pablo Laurta sumará una prueba clave con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados tras su detención en Gualeguaychú. Además, la Justicia confirmó que en marzo de 2027 comenzará el juicio por el doble femicidio cometido en Córdoba.
La causa que tiene como principal acusado a Pablo Laurta continuará incorporando pruebas en Entre Ríos con una pericia informática sobre los dispositivos electrónicos que le fueron secuestrados al momento de su detención. La medida fue autorizada por la Justicia en el marco de la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio y podría aportar información relevante para reconstruir los movimientos del imputado antes, durante y después de los hechos que se le atribuyen.
El procedimiento fue programado para el próximo lunes a las 7.15 en el Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, ubicado en la ciudad de Paraná. Allí, especialistas analizarán el contenido de distintos dispositivos incautados durante el allanamiento realizado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta fue capturado el 12 de octubre del año pasado tras permanecer varios días prófugo.
La medida había sido solicitada por la fiscal Daniela Montangie y posteriormente recibió la autorización de la jueza de Garantías Nº 4 de Entre Ríos, María Gabriela Seró, como parte de las actuaciones que buscan esclarecer el crimen del remisero.
Siete celulares y otros dispositivos serán analizados
Los peritos deberán examinar un importante volumen de evidencia digital. Entre los elementos secuestrados figuran siete teléfonos celulares, una notebook, un disco rígido de un terabyte, un pendrive de 32 gigabytes, diez tarjetas SIM y un chip telefónico.
La expectativa de los investigadores es que esos dispositivos permitan recuperar información sobre comunicaciones, movimientos, ubicaciones y otros datos que contribuyan a fortalecer la investigación que se lleva adelante en Entre Ríos.
Cuando fue detenido en Gualeguaychú, Laurta permanecía oculto junto a su hijo de cinco años, a quien había retirado por la fuerza luego de los homicidios ocurridos en Córdoba. El niño fue encontrado en buen estado de salud y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades.
Confirmaron el juicio por el doble femicidio
Mientras la investigación por el crimen de Martín Palacio continúa avanzando, la Justicia de Córdoba confirmó la fecha para el juicio oral por el doble femicidio que también tiene a Pablo Laurta como acusado.
El debate comenzará el 8 de marzo de 2027 y estará centrado en los asesinatos de Luna Giardina, de 26 años, y de su madre, Mariel Zamudio, de 54. El proceso había sido elevado a juicio en diciembre del año pasado por el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes.
Laurta, de nacionalidad uruguaya, llegará al juicio acusado de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. Según la acusación, tras cometer ambos crímenes escapó con el hijo que tenía con Luna Giardina, iniciando una fuga que concluyó cuatro días más tarde con su detención en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
El crimen del remisero y la reconstrucción de los hechos
Además de enfrentar el proceso por el doble femicidio, Laurta continúa imputado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Palacio. De acuerdo con la investigación, habría contratado al trabajador para trasladarse desde Córdoba como parte del plan de fuga.
Los investigadores sostienen que la noche del 8 de octubre del año pasado Palacio salió a realizar un traslado ejecutivo a bordo de su automóvil Toyota Corolla blanco con techo negro. Poco después perdió todo contacto con su familia y horas más tarde el vehículo apareció incendiado en un descampado de Córdoba.
La principal hipótesis indica que Laurta fue el último pasajero del remisero y que lo asesinó de un disparo en la cabeza. Posteriormente habría descartado el cuerpo en distintos puntos para dificultar la investigación. Luego se dirigió hasta la vivienda de su expareja, donde, según la acusación, asesinó a Luna Giardina y a Mariel Zamudio antes de escapar con el hijo que tenía con la joven.
La investigación también determinó que Luna Giardina había denunciado en reiteradas oportunidades a Laurta por violencia de género y amenazas. Incluso contaba con medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento y un botón antipánico, aunque esos mecanismos no lograron impedir el desenlace. Ahora, con la pericia informática ordenada en Entre Ríos, la Justicia busca incorporar nuevas evidencias que permitan profundizar el esclarecimiento de una causa que reúne tres homicidios y que tendrá distintos procesos judiciales en dos provincias.