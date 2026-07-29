Un incendio destruyó una habitación de una vivienda en Paraná y piden extremar los cuidados con la calefacción

Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada sobre calle Santos Domínguez, casi en su intersección con Garrigó, en la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió alrededor de las 19 de este miércoles y demandó un operativo conjunto de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, que lograron controlar las llamas sin que se registraran personas heridas.

El cabo primero Emiliano Cilic, de Bomberos Voluntarios, explicó a Elonce que recibieron el alerta a través del llamado de un vecino y que, al arribar al lugar, una dotación de Bomberos Zapadores ya trabajaba para sofocar el incendio.

"Al llegar nosotros con la dotación ya había una dotación de Bomberos Zapadores trabajando en el lugar, así que nos pusimos a disposición de ellos y trabajamos en conjunto", indicó.

Según precisó, el fuego afectó una habitación de la vivienda y provocó pérdidas casi totales en ese ambiente.

Una habitación sufrió pérdidas casi totales

Las imágenes registradas en el lugar muestran una cama de dos plazas completamente consumida por las llamas y un colchón calcinado, uno de los elementos que generó una gran cantidad de humo y alertó rápidamente a los vecinos.

"Ya estaría controlado el incendio de una habitación que aparentemente tuvo pérdidas casi totales", señaló Cilic.

El bombero explicó que la rápida intervención de los Zapadores fue clave para evitar que el fuego se propagara al resto de la vivienda.

"La cercanía del destacamento de Zapadores hizo que llegaran antes y eso permitió trabajar rápidamente. Siempre la mayor cantidad de dotaciones posibles es importante cuando se trata de incendios en viviendas por la rápida propagación que tiene el fuego", sostuvo.

El humo alertó a los vecinos

El llamado de emergencia fue realizado por personas que advirtieron una intensa columna de humo saliendo desde una ventana del frente de la casa.

"Recibimos un llamado de un vecino. Se veía mucho humo y por una ventana del frente de la vivienda emanaba una gran cantidad", explicó.

Cilic agregó que los colchones y otros elementos del mobiliario suelen producir una importante concentración de humo cuando se incendian.

"Un colchón normalmente genera demasiado humo y eso hace que la gente se alerte rápidamente", indicó.

Tras controlar las llamas, los bomberos colaboraron con tareas de ventilación y enfriamiento del ambiente afectado para evitar una posible reignición.

"Se colaboró con la ventilación del lugar y un poco de enfriamiento, porque el incendio ya estaba extinguido", detalló.

Investigan qué originó el incendio

Por el momento no se determinaron las causas del siniestro. El cabo primero explicó que las pericias estarán a cargo de Bomberos Zapadores y señaló que no llegó a dialogar con los propietarios de la vivienda.

"La verdad que desconozco cuál fue el origen. No estuve con los propietarios", manifestó.

Será el trabajo pericial el que permita establecer cómo se iniciaron las llamas y si existió alguna falla eléctrica, un desperfecto en un sistema de calefacción o cualquier otra circunstancia que haya desencadenado el incendio.

El pedido de extremar los cuidados durante el invierno

Aprovechando la intervención, el bombero recordó una serie de medidas preventivas para evitar incendios en viviendas durante los meses de bajas temperaturas.

"Lo de siempre: controlar los sistemas de calefacción, ya sean calefactores conectados a la red o pantallas a garrafa", recomendó.

También pidió evitar prácticas riesgosas que suelen repetirse durante el invierno.

"Por favor, nunca traten de secar la ropa ni calefaccionar con la cocina porque eso normalmente trae problemas", advirtió.

Se incendió una vivienda en calle Santos Dominguez

Consultado sobre los riesgos de cargar el teléfono celular sobre una cama o un colchón, explicó que existen antecedentes, aunque son poco frecuentes.

"Puede ser peligroso. Ha habido casos, pero son los menos", señaló.

Bomberos Voluntarios de Paraná mantiene guardias activas durante las 24 horas y recordó que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 4226999.