Patronato iguala 0 a 0 con Atlético Rafaela en el estadio Grella al término del primer tiempo

Patronato recibe al equipo rafaelino en el marco de la fecha 19 de la segunda división del fútbol argentino.
Patronato iguala 0 a 0 con Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se puede seguir en vivo por La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Los primeros minutos del partido fueron de claro dominio del equipo dueño de casa. Los dirigidos por Candia manejaron el control del balón y se acercaron bastante al área de Atlético Rafaela.
A los 14 minutos, tras un tiro de esquina de Patronato, la pelota impactó en la mano de uno de los defensores del equipo rafaelino, pero el árbitro no la cobró, asegurando que fue sin intención.
A los 19 minutos, Patronato manejó de gran manera un contrataque y Joaquín Barolín estuvo cerca de marcar el primer gol del partido, pero el arquero visitante la mandó al tiro de esquina.
Desde los 20 a los 35 minutos, el partido entró en una meseta. Atlético Rafaela, intentó enfriar el envión de Patronato y consiguió que la pelota no llegue a las áreas.
Sobre los últimos minutos, hubo algunas jugadas de peligro, pero no pudo concretar el rojinegro y se fueron al vestuario en igualdad sin goles.
Las formaciones de Patronato y Atlético Rafaela
Patronato: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Maximiliano Rueda y Federico Bravo; Franco Meritello, Joaquín Barolín y Juan Salas; Renzo Reynaga, Juan Barinaga y Alejo Miró. Director técnico: Marcelo Candia.
Suplentes: Franco Rivasseau, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Marcos Enrique, Augusto Picco, Nahuel Genez, Valentín Villarreal, Hernán Rivero y Tomás Attis.
Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Gabriel Fernández, Roque Ramírez, Nicolás Ramos y Facundo Soloa; Fernando Ponce, Nahuel Cainelli y Matías Pardo; Mauro Quiroga, Martiniano Moreno y Enzo Wuattier. Director técnico: Iván Juárez.
Suplentes: Ramiro Martínez, Valentín Mondino, Lorenzo Moscoloni, Francisco Nouet, Juan Manuel Capurro, Marcos Fernández, Jeremías Torrens, Joel Bonifacio y Ciro Leineker.
Patronato busca volver al triunfo en el Grella
Patronato vuelve a presentarse ante su público con la necesidad de conseguir una victoria que le permita recuperar terreno en la Zona B. El equipo dirigido por Marcelo Candia acumula tres encuentros consecutivos sin triunfos y suma 19 puntos, que lo ubican en la 14ª posición.
El compromiso también marca el comienzo de una serie de tres partidos consecutivos como local para el conjunto paranaense. Esta seguidilla aparece como una oportunidad importante para hacerse fuerte en el Grella y acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.
En su última presentación, el Rojinegro igualó 1 a 1 frente a Agropecuario como visitante. Patronato había comenzado arriba en el marcador, pero la expulsión de Valentín Pereyra condicionó el desarrollo del encuentro y el conjunto bonaerense alcanzó el empate.
Ante Atlético Rafaela, el equipo de Candia intentará cortar la sequía de victorias, recuperar confianza y sumar tres puntos importantes en una etapa clave del campeonato. El encuentro contará además con la presencia de público visitante en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.