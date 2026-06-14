Sancionaron a Franco Colapinto tras el GP de Barcelona y cayó del octavo al décimo puesto

Lo que parecía ser otro sólido resultado para Franco Colapinto en la Fórmula 1 terminó con un sabor agridulce. El piloto argentino fue sancionado por la FIA tras el Gran Premio de Barcelona y perdió dos posiciones en la clasificación final.

El corredor de Alpine había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar, pero una penalización de 10 segundos modificó el resultado y lo relegó al décimo puesto.

De esta manera, Franco Colapinto sumó un punto para el campeonato, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo y aportó siete unidades para la escudería francesa.

El motivo de la sanción

La Federación Internacional del Automóvil determinó que el argentino no redujo suficientemente la velocidad durante una situación de bandera amarilla en pista.

Según explicó el organismo en un comunicado oficial, el piloto disminuyó levemente la marcha antes de ingresar al sector afectado, aunque no lo hizo de manera apreciable en la zona señalizada.

Por esa razón, los comisarios deportivos resolvieron aplicar una penalización de 10 segundos, aunque aclararon que se trató de una sanción ubicada en el extremo inferior de la escala prevista para este tipo de infracciones.

Colapinto en Barcelona.

La decisión provocó que Franco Colapinto descendiera del octavo al décimo puesto en el clasificador final.

Cómo cambió el resultado

La sanción permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos pilotos de Racing Bulls, superaran al argentino en la clasificación definitiva.

Hasta ese momento, Colapinto había completado una carrera positiva y había logrado avanzar posiciones respecto a su lugar de partida.

Incluso durante la competencia protagonizó una de las situaciones más comentadas cuando Alpine le pidió ceder su posición a Pierre Gasly, quien tenía un mejor ritmo de carrera.

Aunque manifestó su molestia por radio, el piloto argentino acató la orden del equipo y continuó su estrategia.

El análisis del argentino

Tras la competencia, Franco Colapinto se mostró conforme con el rendimiento general del equipo a pesar de los contratiempos.

“Fue un día muy positivo. Tuve mala suerte con el VSC que me hizo perder mucho tiempo, pero igualmente estamos contentos con la performance del equipo”, expresó.

Además, dejó en claro que el objetivo es seguir evolucionando de cara a las próximas fechas del calendario.

“Esperemos que demos un saltito como equipo para Austria”, señaló el piloto de Alpine.