New York Knicks rompió una sequía de 53 años y volvió a ser campeón de la NBA

La NBA tiene un nuevo campeón. New York Knicks derrotó este sábado por 94 a 90 a San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales y se quedó con el título de la temporada 2025/26.

Con el triunfo conseguido en el Frost Bank Center de Texas, la franquicia de la Gran Manzana selló la serie por 4-1 y levantó el tercer campeonato de su historia.

La consagración tuvo un significado especial para los neoyorquinos, ya que cortaron una sequía de 53 años sin títulos y volvieron a la cima de la NBA después de más de medio siglo.

Una remontada para la historia

El partido comenzó mejor para los Spurs, que lograron imponer condiciones desde el primer cuarto gracias a una defensa agresiva y a la presencia dominante de Victor Wembanyama en la pintura.

El conjunto local se llevó los primeros diez minutos por 23 a 13 y mantuvo la ventaja durante buena parte del encuentro.

"AFTER 53 YEARS, THE KNICKS ARE FINALLY NBA CHAMPIONS ONCE AGAIN!" THE NEW YORK KNICKS WIN THEIR FIRST CHAMPIONSHIP SINCE 1973 🏆 pic.twitter.com/7JqXe4cU9e — NBA (@NBA) June 14, 2026

Sin embargo, New York fue creciendo con el correr de los minutos de la mano de Jalen Brunson, quien volvió a convertirse en el jugador decisivo de la serie.

Los Knicks llegaron al último cuarto con una diferencia remontable y aprovecharon la falta de experiencia de un joven equipo de San Antonio para dar vuelta el marcador.

Brunson, el gran héroe

La figura de la noche fue Jalen Brunson, quien terminó con 45 puntos y lideró la reacción de New York en los momentos más complicados del encuentro.

El base fue determinante con sus triples y sus acciones ofensivas para sostener a los Knicks cuando el equipo parecía quedar lejos de la remontada.

Del otro lado, Wembanyama aportó 19 puntos, 14 rebotes y seis tapas, mientras que Dylan Harper sumó 25 unidades para unos Spurs que no pudieron sostener la ventaja.

La actuación de Brunson terminó de coronar una postemporada extraordinaria que lo tuvo como una de las máximas figuras de la NBA.

Un título que rompe una larga espera

La conquista tiene un valor histórico para la franquicia neoyorquina, que no levantaba el trofeo desde 1973.

Además, los Knicks volvieron a disputar unas Finales luego de 27 años, poniendo fin a décadas de frustraciones deportivas y reconstrucciones fallidas.

El equipo dirigido por Mike Brown había llegado a la definición como uno de los grandes candidatos y confirmó su favoritismo al imponerse en cuatro de los cinco partidos de la serie.