Video: Jugador de la NBA sufrió una conmoción cerebral tras una fuerte caída

Victor Wembanyama sufrió una conmoción cerebral tras un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de playoffs de la NBA. El jugador de San Antonio Spurs no pudo continuar y activaron el protocolo médico.
Victor Wembanyama, pívot francés de 22 años de San Antonio Sputs, sufrió una fuerte caída durante el partido ante Portland Trail Blazers en la primera ronda de los playoffs de la NBA y sufrió una conmoción cerebral. Debió abandonar el encuentro en el segundo cuarto.
El incidente ocurrió cuando el jugador intentó una acción ofensiva y chocó con un rival, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera violentamente contra el parquet.
Las imágenes mostraron cómo impactó de lleno con el rostro y quedó visiblemente aturdido durante varios segundos.
Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026
Tras el golpe, Wembanyama permaneció en el suelo cerca de medio minuto antes de incorporarse con dificultad. Luego se sentó brevemente en la cancha mientras dialogaba con un compañero y finalmente se retiró hacia el vestuario sin poder continuar en el partido.
Activaron protocolo por conmoción cerebral
Desde el equipo confirmaron que el basquetbolista fue incluido en el protocolo de conmoción cerebral, lo que automáticamente lo dejó fuera del resto del encuentro. El entrenador interino de los Spurs, Mitch Johnson, explicó que seguirán los pasos médicos establecidos.
“Tiene una conmoción cerebral. Está en el protocolo. Tomaremos las medidas adecuadas”, señaló el DT tras la derrota de su equipo por 106 a 103. Además, evitó anticipar plazos sobre su regreso: “El protocolo es el protocolo. Lo seguiremos como corresponde”.
Este tipo de lesiones implica un período mínimo de reposo y evaluaciones médicas antes de recibir el alta, por lo que su presencia en el próximo partido dependerá de la evolución y los resultados de los estudios.
Preocupación y respaldo del equipo
Compañeros del jugador expresaron su preocupación por el golpe y destacaron la importancia de su figura dentro del equipo. Devin Vassell sostuvo que deberán asumir mayores responsabilidades ante su ausencia: “Sabemos lo que Vic aporta. Es un vacío enorme que llenar”.
En tanto, desde el conjunto rival también manifestaron su inquietud por la jugada. El entrenador de Portland, Tiago Splitter, calificó la caída como “aterradora” y reconoció el impacto que tuvo en el desarrollo del juego.
Antes de salir lesionado, Wembanyama había aportado cinco puntos, cuatro rebotes, una asistencia y un tapón en apenas 12 minutos de juego. Su lugar fue ocupado por Luke Kornet, quien completó una sólida actuación en la segunda mitad.
El episodio se produjo apenas un día después de que el joven francés fuera distinguido como Mejor Defensor del Año de la NBA, consolidando su gran temporada. Elonce