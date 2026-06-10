El once de la Selección Argentina que se perfila para el debut en el Mundial

El once de la Selección Argentina quedó prácticamente delineado luego del triunfo por 3 a 0 frente a Islandia en Alabama. A una semana del debut ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni encontró más certezas que dudas y comenzó a definir la formación que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La victoria en el último amistoso dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico. Los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, sumados al buen rendimiento colectivo, fortalecieron una estructura que parece consolidarse de cara al estreno en el certamen.

Si bien aún restan algunos entrenamientos y cuestiones físicas por resolver, el entrenador argentino ya tendría en mente la mayoría de los nombres que saltarán al campo de juego en el Arrowhead Stadium de Kansas City el próximo 16 de junio.

Las certezas en defensa y el arco

Uno de los principales interrogantes pasaba por la situación física de Emiliano Martínez. El arquero del Aston Villa continúa recuperándose de una fisura en uno de sus dedos, pero intensificó los trabajos en los últimos días y todo indica que llegará en condiciones para ocupar el arco argentino en el debut.

Dibu Martínez. Foto: Argentina.

En la defensa, Nahuel Molina parece haber ganado terreno sobre Gonzalo Montiel para quedarse con el lateral derecho. Aunque no participó de los amistosos frente a Honduras e Islandia, el futbolista del Atlético de Madrid mantiene una ventaja en la consideración del entrenador.

La zaga central tendría como titulares a Cristian Romero y Lisandro Martínez. Ambos compartieron minutos ante Islandia y mostraron solidez. Por la banda izquierda, Nicolás Tagliafico aparece como una de las piezas más firmes dentro de la estructura albiceleste.

Un mediocampo consolidado y una duda en ataque

El segundo tiempo frente a Islandia dejó una imagen que convenció al cuerpo técnico. La sociedad conformada por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada le aportó dinámica, recuperación y generación de juego al equipo, señaló Mendoza Post.

Thiago Almada. Foto: X oficial de Argentina.

Ese cuarteto se perfila como la base del mediocampo para el estreno mundialista. La presencia de Almada, autor de uno de los goles ante los europeos, fue una de las notas más destacadas de la preparación argentina.

La principal incógnita aparece en la delantera. Lionel Messi tiene asegurado su lugar, mientras que la disputa por acompañarlo se mantiene abierta entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El delantero del Manchester City corre con ventaja, aunque una molestia física y el buen momento del atacante del Inter podrían modificar la decisión final.

La formación que imagina Scaloni

A menos de una semana del debut frente a Argelia, el equipo que se perfila para salir desde el arranque sería con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el mediocampo; Lionel Messi y Julián Álvarez en la ofensiva.

La Selección Argentina continuará ajustando detalles durante los próximos días, pero el panorama parece cada vez más claro para Scaloni. El entrenador encontró respuestas en el momento justo y ya tiene una base sólida para iniciar el camino en busca de una nueva consagración mundial.