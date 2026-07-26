Cientos de familias disfrutaron del Parque Islas y Canales Verdes durante vacaciones de invierno

El Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay se convirtió en uno de los grandes atractivos del turismo de naturaleza en Entre Ríos durante el reciente receso invernal.
El Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay se convirtió en uno de los grandes atractivos del turismo de naturaleza en Entre Ríos durante el reciente receso invernal.
Allí se desarrollaron dos jornadas gratuitas que combinaron ecoturismo náutico y educación ambiental en el territorio. La iniciativa, impulsada por la intendencia del Parque junto a la Fundación Banco de Bosques y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, contó con cientos de familias visitantes provenientes de grandes centros urbanos como Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe; como así también de Paraná, Concordia, Colón, Gualeguaychú, Basavilbaso, Pueblo Belgrano y la comunidad local de Colonia Elía.
El intendente del Parque Natural Provincial, Alberto Zapata, destacó el rol del equipo operativo: "El éxito de las jornadas radicó en el compromiso diario de nuestros guardaparques, que custodiaron la seguridad de los circuitos y lideraron las charlas educativas, junto al trabajo de los instructores y del cuerpo de voluntarios; quienes colaboraron activamente en la logística y asistencia para que personas sin experiencia previa pudieran disfrutar del río de forma totalmente segura".
"Estas experiencias reafirman la importancia de la labor articulada entre el Estado provincial, las organizaciones civiles y los municipios. Esta sinergia no solo nos permite potenciar el desarrollo local a través del turismo sustentable, sino también consolidar la conciencia ambiental y la protección de nuestro patrimonio natural en la región", finalizó.