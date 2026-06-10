Lionel Scaloni habló sobre el reemplazo de Balerdi: “Me voy a tomar uno o dos días para decidir”

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Scaloni reconoció que todavía no definió quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista definitiva. El entrenador aseguró que se tomará algo más de tiempo antes de comunicar la decisión.

Luego de la goleada por 3 a 0 frente a Islandia en el último amistoso preparatorio, el técnico explicó que el encuentro le permitió despejar algunas dudas respecto a las variantes disponibles para completar el plantel. “Me voy a tomar un día o dos más para anunciarlo”, expresó en conferencia de prensa.

Según detalló, actualmente existen dos alternativas para reemplazar al defensor y el cuerpo técnico continuará evaluando las opciones antes de adoptar una determinación definitiva. La decisión cobra relevancia debido a la cercanía del estreno mundialista y a la necesidad de cerrar la nómina final.

La evaluación tras la victoria ante Islandia

Más allá de la incógnita sobre el reemplazante de Balerdi, Lionel Scaloni destacó el desempeño mostrado por sus dirigidos en el triunfo ante Islandia y valoró la respuesta de varios futbolistas que buscaban ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

“Era un partido difícil porque estábamos a una semana del debut en el Mundial y queríamos que los chicos terminaran bien”, sostuvo el entrenador al analizar el encuentro disputado en la recta final de la preparación.

En ese sentido, remarcó que el equipo dejó señales positivas tanto desde el funcionamiento colectivo como desde el aspecto físico. Para el técnico, varios jugadores demostraron que atraviesan un buen momento y eso amplía las variantes disponibles para afrontar la competencia.

🗣️ Scaloni y el anuncio sobre el reemplazante de Balerdi: "DIJE MAÑANA. CAPAZ QUE UN DÍA MÁS ME TOMO. CAPAZ QUE DOS". 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/YggeSnlOHI — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

La ilusión de cara al Mundial

Durante su análisis, Lionel Scaloni consideró que el seleccionado llega en buenas condiciones al inicio del torneo, aunque evitó realizar pronósticos sobre las posibilidades concretas de alcanzar el título.

“Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo”, afirmó el entrenador, quien volvió a destacar el compromiso de los futbolistas tanto en los momentos de juego como en las tareas defensivas.

Además, señaló que la entrega del grupo es uno de los aspectos que más identifica al equipo con los hinchas. “La gente se va a sentir identificada con este equipo”, expresó al referirse al espíritu competitivo que pretende mostrar la Selección durante la Copa del Mundo.

Paz y Paredes, sin inconvenientes

Por otra parte, el entrenador llevó tranquilidad respecto de la situación física de algunos futbolistas que llegaban con interrogantes. Uno de ellos era Nicolás Paz, quien tuvo minutos ante Islandia y dejó una buena imagen.

Scaloni aseguró que el mediocampista respondió de manera satisfactoria y destacó que su actuación abre nuevas posibilidades tácticas para el equipo en el Mundial.

También se refirió a Leandro Paredes, otro de los jugadores observados durante los últimos días. Sobre su situación, fue contundente: “Está bien y se va a quedar con nosotros”, despejando cualquier duda sobre su presencia en la máxima cita del fútbol internacional.