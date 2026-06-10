La Selección Argentina goleó a Islandia y llega afilada al debut mundialista

La Selección argentina goleó a Islandia por 3 a 0 en Estados Unidos y cerró con puntaje ideal su preparación para el Mundial 2026. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada marcaron los goles.
La Selección Argentina mostró solidez y contundencia al derrotar por 3 a 0 a Islandia en un amistoso internacional disputado en Estados Unidos, a tan solo dos días del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró su preparación con una nueva victoria y llegará con confianza al debut en la máxima cita del fútbol.
El encuentro se disputó en el estadio Jordan-Hare de Alabama y sirvió como la última prueba para el conjunto albiceleste antes de comenzar la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022. Los goles fueron convertidos por Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.
Con este resultado, Argentina completó una gira perfecta en territorio estadounidense, luego de haber derrotado el pasado sábado a Honduras por 2 a 0, en otro compromiso preparatorio.
Barco abrió el camino
La Albiceleste tomó rápidamente el control del encuentro y encontró la ventaja a los siete minutos del primer tiempo gracias a Valentín Barco. El mediocampista aprovechó una de las primeras situaciones claras de peligro para vencer al arquero rival y establecer el 1 a 0.
A partir de ese momento, el conjunto nacional manejó el ritmo del partido y dominó la posesión de la pelota, aunque Islandia intentó responder con orden defensivo para evitar una diferencia mayor.
El equipo de Scaloni mostró varios pasajes de buen fútbol colectivo y confirmó el buen momento de algunos futbolistas que buscan ganarse un lugar importante dentro de la estructura titular para la Copa del Mundo.
Messi volvió a marcar
En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y terminó de liquidar el partido a los 26 minutos. Lionel Messi transformó en gol un penal y amplió la ventaja para darle mayor tranquilidad al seleccionado nacional.
El capitán volvió a exhibir su jerarquía y sumó otro tanto en la antesala de un nuevo Mundial, certamen en el que volverá a ser una de las principales referencias futbolísticas del equipo argentino.
La presencia del rosarino continúa siendo un factor determinante dentro y fuera de la cancha, tanto por su influencia en el juego como por el liderazgo que ejerce sobre el plantel.
Almada puso cifras definitivas
Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, Thiago Almada selló el resultado con el tercer gol de la noche. El volante convirtió a los 41 minutos de la segunda etapa y puso cifras definitivas a una actuación convincente del seleccionado argentino.
El tanto sirvió para coronar una presentación positiva de un futbolista que busca consolidarse como una alternativa importante dentro del esquema de Scaloni para afrontar una competencia exigente.
La goleada permitió además confirmar el buen funcionamiento colectivo de un equipo que combina experiencia, juventud y una base consolidada tras varios años de trabajo.
Todo listo para el debut
Con los triunfos ante Honduras e Islandia, Argentina cerró su preparación con dos victorias, sin recibir goles y mostrando señales alentadoras de cara al inicio del Mundial.
El seleccionado nacional tendrá ahora algunos días para ajustar los últimos detalles antes de salir nuevamente a escena en el certamen más importante del fútbol internacional, publicó NA.
El debut de la Albiceleste está previsto para el martes 16 de junio desde las 22, hora argentina, en Kansas City. Allí comenzará oficialmente el camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, con la ilusión de volver a ser protagonista y defender con éxito el título conseguido cuatro años atrás.