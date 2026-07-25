Colapinto largará 13° este domingo en el Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto completó una clasificación positiva en el Hungaroring y se aseguró el 13° puesto de largada para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

En un final de Q3 accidentado, Norris completó una vuelta perfecta para quedarse con la pole. Compartirá la primera fila con Hamilton. En la segunda estarán Leclerc y Antonelli.

El piloto argentino logró superar el primer corte después de marcar un tiempo de 1:19.771 en la Q1. Colapinto terminó 14° en esa instancia, mientras que Pierre Gasly se ubicó 13°, con apenas 30 milésimas de diferencia entre ambos Alpine.

En la Q2, la paridad volvió a ser protagonista. Durante los primeros intentos, Colapinto quedó nuevamente muy cerca de su compañero y ambos se mantuvieron al borde de la zona de clasificación para la Q3.

En su última vuelta rápida, el argentino mejoró considerablemente su registro y marcó 1:19.027. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó para ingresar entre los diez mejores y quedó ubicado en la 13° posición.

Gasly finalizó 12° y volvió a imponerse en el mano a mano interno, aunque por una diferencia mínima: solamente 183 milésimas separaron a los dos autos de Alpine.

De esta manera, el francés y el argentino largarán juntos desde la séptima fila de la grilla. Gasly partirá 12° y Colapinto lo hará 13°, con la posibilidad de volver a protagonizar una pelea directa durante las primeras vueltas.

La actividad continuará este domingo con la carrera del Gran Premio de Hungría, que comenzará a las 10, hora de la Argentina.