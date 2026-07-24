El deporte de orientación tendrá su primera competencia provincial en agosto

REDACCIÓN ELONCE
El deporte de orientación tendrá una competencia inédita en Entre Ríos los días 15 y 16 de agosto. Será en el balneario de Valle María e incluirá circuitos de práctica, una prueba nocturna y un desafío de tres horas.
El deporte de orientación tendrá su primera competencia en Entre Ríos los días 15 y 16 de agosto, cuando participantes de distintas edades se reúnan en el balneario de Valle María para recorrer circuitos, interpretar mapas y encontrar puntos señalizados dentro de un tiempo determinado.
La actividad incluirá una instancia de capacitación, un recorrido de práctica, una competencia nocturna de corta duración y una prueba principal de aproximadamente tres horas. La propuesta será organizada junto con la Municipalidad de Valle María y buscará difundir una disciplina con escaso desarrollo en el Litoral.
Eduardo Nín, especialista y competidor de orientación, explicó en "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7 que la actividad combina velocidad, estrategia, lectura cartográfica y ubicación espacial. “Nos dan un mapa que tiene puntos marcados y hay que encontrar esos puntos en el terreno”, precisó.
Mapas, balizas y estrategia
Cada participante recibe un mapa en el que aparecen referencias naturales, caminos, construcciones y puestos de control. Esos puntos están representados en el terreno mediante balizas, banderas u otras señales que deben ser localizadas durante el recorrido.
El tiempo forma parte de la competencia, aunque la capacidad para interpretar correctamente el mapa resulta determinante. Los deportistas deben saber en qué lugar se encuentran, calcular distancias y elegir el camino más conveniente para alcanzar cada objetivo.
“El mapa no te sirve de nada si no sabés dónde estás en el mapa”, resumió Nín. Según explicó, el GPS está completamente prohibido, aunque se permite utilizar brújula y, en determinadas modalidades, altímetro, podómetro o instrumentos que midan distancias sin revelar la ubicación satelital.
Las competencias pueden realizarse en espacios urbanos, parques, montañas, bosques e incluso edificios. Existen pruebas rápidas de unos diez minutos y desafíos de larga duración, algunos de los cuales se extienden durante toda una noche.
Una disciplina apta para todas las edades
El deporte surgió en Suecia y Noruega hacia fines del siglo XIX y acumuló más de un siglo de historia. En Europa alcanzó una importante popularidad, con eventos que convocaron a miles de participantes y clubes dedicados exclusivamente a su práctica.
En Argentina, el campeonato nacional se desarrolló desde hace aproximadamente 25 años. Las provincias con mayor actividad fueron San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, mientras que en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones la disciplina tuvo una presencia mucho menor.
Nín aseguró que la orientación pudo ser practicada por niños, adultos y personas mayores. “Nadie nace sabiendo cómo usar una brújula o cómo leer un mapa, pero todo se aprende”, sostuvo al rechazar la idea de que se necesita una habilidad innata para incorporarse.
Las categorías pueden ser individuales, grupales, mixtas o familiares. En competencias internacionales llegaron a participar personas mayores de 90 años, mientras que en pruebas familiares se registró la presencia de niños pequeños acompañados por adultos.
El proyecto para extender la práctica
En Paraná ya se desarrollaron circuitos temporales en el balneario Thompson, La Toma, el Parque Urquiza y el Parque San Martín. También se organizaron encuentros con escuelas y colonias de vacaciones, con convocatorias que superaron el centenar de participantes.
Los impulsores del proyecto presentaron además una propuesta ante el Consejo General de Educación. Más de 300 profesores de Educación Física participaron de capacitaciones virtuales y algunos solicitaron asesoramiento para realizar experiencias con sus estudiantes.
El próximo paso será instalar circuitos permanentes en espacios públicos. La iniciativa contempla colocar balizas fijas y ofrecer mapas para que profesores, instituciones y vecinos puedan organizar actividades sin necesidad de montar toda la infraestructura desde cero.
“Lo más difícil es armar un mapa y colocar las balizas. Si eso ya está resuelto, es mucho más fácil”, explicó Nín. La intención fue trabajar con municipios y organizaciones para ampliar la disponibilidad de circuitos en diferentes puntos de la provincia.
La competencia de Valle María
La actividad del sábado 15 comenzará con una práctica y charlas introductorias destinadas a personas sin experiencia. Durante la noche se realizará una competencia sprint dentro del balneario, con un circuito corto y puntos que deberán ser encontrados en un orden específico.
El domingo se disputará una modalidad similar al orientatlón. Los participantes recibirán un mapa con múltiples balizas, cada una con un puntaje diferente, y deberán decidir cuáles buscar dentro del tiempo establecido.
La estrategia será clave, ya que no resultará posible alcanzar todos los puestos de control. Cada competidor deberá evaluar distancias, dificultad del terreno, desniveles y posibilidades de orientación antes de definir su recorrido.
La competencia representará el primer paso para instalar formalmente la disciplina en Entre Ríos. Sus organizadores buscarán que el encuentro sirva como presentación, capacitación y punto de partida para conformar una comunidad estable de deportistas en la región.