Escuela de Amigos realizará un partido solidario para ayudar a un merendero

REDACCIÓN ELONCE
El partido solidario de Escuela de Amigos se disputará en el Club Talleres y tendrá como entrada un alimento no perecedero. La actividad reunirá a unos 60 jóvenes y adultos y colaborará con el merendero Melenitas Despeinadas, de Puerto Sánchez.
El partido solidario de Escuela de Amigos se realizará este sábado, desde las 18:30, en las instalaciones del Club Talleres, con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos para el merendero Melenitas Despeinadas, que trabaja con familias de la zona de Puerto Sánchez. Será bajo el nombre de "Partidos de amigos".
La propuesta reunirá a jóvenes y adultos con distintas discapacidades que forman parte del espacio de básquet inclusivo de la institución. La jornada contará con árbitros, tablero, control de tiempo y reglas adaptadas para que los participantes puedan vivir una experiencia similar a la de un encuentro oficial.
“Pedimos un alimento no perecedero de entrada para colaborar con el merendero”, explicó Cristian “Pata” Gómez, referente de Escuela de Amigos, durante una entrevista en "El Once Deportivo" en Elonce Radio & Streaming FM 98.7. La actividad se desarrollará en el gimnasio ubicado en Hipólito Yrigoyen y Feliciano.
Un encuentro para compartir con las familias
Escuela de Amigos transitó su undécima temporada dentro del Club Talleres y mantuvo una convocatoria cercana a las 60 personas. Los entrenamientos se realizaron los martes y sábados, con ejercicios de calentamiento, fundamentos de básquet y partidos internos.
El encuentro solidario también fue pensado como una oportunidad para que las familias puedan observar los avances deportivos y sociales de los jugadores. Además, participarán dirigentes, profesores, integrantes de otras disciplinas del club y personas vinculadas con el merendero.
“Es un lindo momento para compartir con la familia y para que puedan ver el progreso de cada uno”, señaló Gómez. El entrenador destacó que la idea fue organizar un partido con una dinámica formal, aunque respetando las posibilidades y necesidades de cada participante.
Una de las protagonistas será Valentina Barbero, quien forma parte del proyecto desde sus comienzos. La joven recordó que aprendió a jugar al básquet en otros espacios educativos y que posteriormente se incorporó al Club Talleres, donde permaneció durante más de una década.
El básquet como espacio de inclusión
Valentina contó que disfrutó especialmente de la defensa y del contacto con sus compañeros, aunque reconoció que uno de sus objetivos para el partido será intentar convertir mediante una bandeja. “Me gusta jugar”, resumió al referirse a lo que significó para ella compartir la cancha con sus amigos.
La jugadora también recordó su participación en un encuentro regional realizado en Concepción del Uruguay, donde convirtió el último doble del partido. Esa experiencia formó parte de los viajes que el grupo realizó para vincularse con otras instituciones dedicadas al deporte adaptado.
Escuela de Amigos participó de actividades en Mendoza, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y distintas ciudades entrerrianas. Para agosto, el grupo programó además una visita a la institución Caramelo Surtido, de Rosario, aprovechando el fin de semana largo.
Gómez remarcó que el objetivo central del proyecto no se limitó a la práctica deportiva. La iniciativa buscó que los integrantes pudieran experimentar la vida social de un club, participar de viajes, compartir después de los entrenamientos y construir vínculos por fuera de la cancha.
Una ayuda para Puerto Sánchez
La relación con el merendero Melenitas Despeinadas surgió a partir de contactos entre la colonia del Club Talleres, su presidenta, Carina Ramos, y Mariana Ríos, responsable del espacio comunitario. Anteriormente, ambas organizaciones habían desarrollado acciones conjuntas durante Navidad y Reyes.
El partido será la segunda actividad de este tipo organizada durante el año. Desde la institución señalaron que en la primera convocatoria hubo una importante presencia de familias y expresaron su expectativa de repetir el acompañamiento.
“Por poquito que sea, suma un montón”, destacaron durante la convocatoria. Los alimentos reunidos serán entregados al merendero para acompañar la tarea que desarrolla con niños y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Antes de finalizar la entrevista, Valentina invitó personalmente a la comunidad a acercarse al club y aportar alimentos. La jornada combinará deporte, entretenimiento y solidaridad, pero también permitirá visibilizar un proyecto que convirtió al básquet en una herramienta de inclusión y pertenencia.