Variante K de Influenza A(H3N2): confirmaron más casos en Entre Ríos durante 2026

La variante K de Influenza A(H3N2) registró ocho casos confirmados en Entre Ríos durante 2026, según el Boletín Epidemiológico Nacional. El informe también advirtió que la temporada de virus respiratorios se adelantó este año y reiteró la importancia de la vacunación.
La variante K de Influenza A(H3N2) sumó nuevos casos confirmados en Entre Ríos, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional. El informe oficial reveló que el Laboratorio Nacional de Referencia identificó ocho casos del subclado J.2.4.1/K en la provincia durante las primeras 25 semanas de 2026, en un contexto marcado por el adelanto de la temporada de infecciones respiratorias y una mayor circulación de virus respiratorios en todo el país.
Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico Nacional N.º 817, que detalló el análisis de 31 muestras enviadas desde Entre Ríos al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR). El estudio mostró un claro predominio de Influenza A entre las muestras procesadas.
Las autoridades sanitarias señalaron que la provincia permanece bajo vigilancia epidemiológica activa debido al incremento de la circulación viral observado en la región Centro, una de las zonas con mayor cantidad de casos registrados durante este año.
Aumentaron los casos respecto de 2025
El informe precisó que Entre Ríos contabilizó ocho casos del subclado J.2.4.1/K de Influenza A(H3N2), una cifra que representa un incremento respecto de 2025, cuando durante todo el año solo se habían confirmado dos casos de esta misma variante.
Además de las detecciones de Influenza A(H3N2), el reporte indicó que en la provincia también fueron identificados tres casos de Influenza B pertenecientes al linaje Victoria.
Las secuenciaciones realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia muestran que la mayor parte de las muestras analizadas provino de las regiones Centro y Noroeste Argentino (NOA), lo que refleja una importante circulación de estos virus en ambas áreas del país.
La temporada respiratoria comenzó antes de lo habitual
El Boletín Epidemiológico Nacional enmarcó la situación dentro de un adelantamiento de la temporada de infecciones respiratorias registrado durante 2026.
Según el informe, el aumento sostenido de casos comenzó desde la semana epidemiológica 10, varias semanas antes de lo habitual, mientras que el pico de circulación viral se observó entre las semanas 21 y 22.
Las autoridades sanitarias explicaron que durante este año se registró circulación de virus respiratorios prácticamente de manera continua, aunque con un predominio marcado de Influenza A(H3N2).
Reiteran la importancia de la vacunación
El reporte nacional indicó además que, hasta la fecha de cierre del informe, se habían notificado 112 fallecimientos con diagnóstico de influenza en todo el país.
Frente a este escenario epidemiológico, el Ministerio de Salud volvió a recomendar la vacunación como la principal herramienta para prevenir las formas graves de la enfermedad, especialmente entre las personas que integran los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y personal de salud.
Asimismo, las autoridades recordaron la importancia de mantener las medidas de prevención habituales durante la temporada de circulación viral, como la consulta médica ante síntomas compatibles con gripe, la ventilación de los ambientes, el lavado frecuente de manos y la permanencia en el hogar mientras persistan los síntomas para disminuir la transmisión de los virus respiratorios.