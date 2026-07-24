"No quiero morir esperando encontrarla", clamó el papá de Fernanda Aguirre a 22 años de su desaparición

La desaparición de Fernanda Aguirre continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas de Entre Ríos. A 22 años del caso que conmocionó al país, su padre, Julio Aguirre, aseguró que el paso del tiempo no logró apagar ni el dolor ni la esperanza de conocer qué ocurrió con su hija, desaparecida el 25 de julio de 2004 cuando tenía apenas 13 años.

En diálogo con Elonce, expresó que, pese a las décadas transcurridas sin respuestas, continúa esperando saber la verdad. "Una persona no puede desaparecer y no dejar ni un rastro. Me gustaría encontrarla como sea, para poder darle un cierre a este dolor", afirmó.

Durante la entrevista, el padre de Fernanda hizo un esfuerzo permanente por contener la emoción. En varios pasajes repitió un "no sé qué decirte", mientras las lágrimas amenazaban con quebrar un relato atravesado por más de dos décadas de incertidumbre.

"No me quiero morir esperando encontrarla"

Julio contó que sigue con atención cada caso de personas desaparecidas que trasciende en los medios y que muchas veces encuentra un motivo para sostener la esperanza.

"Veo documentales donde aparecen respuestas después de 30 o 40 años. Pasaron 22 años y a mí no me dieron ni una respuesta. No me quiero morir esperando encontrarla", expresó.

La zona de San Benito donde se vio a Fernanda Aguirre por última vez (foto Elonce)

Esa posibilidad de que algún dato pueda surgir con el paso del tiempo alimenta una espera que nunca terminó.

Aunque reconoce que los años transcurrieron, sostiene que lo único que necesita es conocer qué ocurrió con Fernanda, sin importar cuál sea la verdad.

Una vida marcada por la ausencia

Hoy, Julio trabaja diariamente en una ferretería y trata de mantener una rutina que le permita seguir adelante.

Contó que dejó la casa donde vivía la familia para que una de sus hijas pudiera instalarse allí y reconoció que nunca logró reconstruir plenamente su vida después de la desaparición de Fernanda.

La vivienda de la familia Aguirre en San Benito (foto Elonce)

"No pude rehacer mi vida formando otra familia", resumió, dejando en evidencia que la ausencia de su hija marcó para siempre su historia personal.

Con alrededor de 60 años, agradeció que Elonce continúe recordando el caso y reiteró que mantiene intacta la esperanza de obtener alguna respuesta.

El caso que conmocionó a Entre Ríos

Fernanda Aguirre desapareció el 25 de julio de 2004, cuando salió de su casa de San Benito, alrededor de las 16, para dirigirse al puesto de flores que su familia atendía frente al cementerio local.

Desde ese momento nunca más se supo de ella.

La investigación apuntó hacia Miguel Ángel Lencina, quien fue detenido pocos días después. El hombre gozaba de una salida laboral de la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, donde cumplía una condena por el homicidio de una mujer.

Sin embargo, el 6 de agosto de 2004, mientras permanecía alojado en la comisaría quinta de Paraná, Lencina apareció ahorcado en su celda, en un episodio que nunca logró despejar por completo las dudas sobre el caso.

La condena de Mirta Chávez

En el marco de la investigación también fue juzgada Mirta Chávez, viuda de Lencina. La Justicia la condenó en 2007 a 17 años de prisión, al considerarla responsable de haber realizado las llamadas telefónicas a la familia Aguirre para exigir un rescate de 2.000 pesos a cambio de la liberación de la adolescente.

No obstante, cuando se cumplieron diez años de la desaparición de Fernanda, en 2014, Chávez recuperó la libertad tras cumplir la pena correspondiente.

Una causa sin respuestas

A pesar del tiempo transcurrido, el paradero de Fernanda Aguirre continúa siendo un misterio.

La investigación nunca logró determinar qué ocurrió con la adolescente después de aquella tarde de julio de 2004 y su desaparición permanece como uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de la historia criminal de Entre Ríos.

La ferretería de Julio Aguirre, papá de Fernanda Aguirre (foto Elonce)

Mientras la causa sigue sin respuestas definitivas, Julio Aguirre continúa sosteniendo el mismo anhelo que lo acompaña desde hace 22 años: conocer la verdad.

"Me gustaría encontrarla como sea, para poder darle un cierre a este dolor", repite, con la esperanza intacta de que algún día aparezca la respuesta que tanto espera.