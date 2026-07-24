Dos accidentes con motos en Villaguay dejaron a sus conductores hospitalizados

Dos accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas se registraron durante la mañana de este viernes en diferentes sectores de Villaguay. Como consecuencia de los impactos, un hombre y una mujer debieron ser trasladados al Hospital Santa Rosa.

El primero de los siniestros ocurrió en la intersección de Boulevard Paysandú y calle Necochea. Allí, una motocicleta conducida por un hombre de 53 años chocó contra la parte trasera de una camioneta que era guiada por otro automovilista, de 34.

Las primeras averiguaciones indicaron que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por Boulevard Paysandú. El impacto se produjo cuando la camioneta disminuyó su velocidad para ingresar a Necochea y fue alcanzada desde atrás por el rodado de menor porte.

El motociclista sufrió lesiones leves

El conductor de la motocicleta recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Rosa. Luego de ser examinado, se estableció que las lesiones sufridas eran de carácter leve.

En ese sector de Villaguay trabajaron integrantes de la Sección Comando Radioeléctrico, agentes de Tránsito Municipal y el médico policial de turno. También se realizaron las actuaciones destinadas a documentar la posición de los vehículos y las circunstancias del choque.

Los lesionados quedaron internados en el Hospital Santa Rosa.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre los daños materiales registrados en la motocicleta y la camioneta. La mecánica inicial quedó incorporada a las actuaciones correspondientes para completar la reconstrucción del episodio.

Otro choque entre una moto y un camión

El segundo accidente ocurrió en Avenida Alfonsín y Héroes de Malvinas. Una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, conducida por una mujer de 39 años, circulaba en sentido norte-sur por la avenida cuando colisionó con un camión manejado por un hombre de la misma edad.

Después del impacto, la motocicleta derrapó y su conductora cayó sobre la calzada. La mujer manifestó dolor en uno de sus brazos y presentaba excoriaciones, por lo que fue atendida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Santa Rosa.

En este segundo procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Primera, Tránsito Municipal y el médico policial. Las autoridades aguardaban la evaluación definitiva de las lesiones, mientras continuaban las actuaciones para determinar cómo ocurrió el choque en esa intersección de Villaguay.